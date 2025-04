V Birminghamu vse nared za mali nogometni čudež

Nogometaši Aston Ville so se v ligi prvakov znašli v zahtevnem položaju. V povratni četrtfinalni tekmi bodo nocoj pred svojimi navijači na nabito polnem stadionu Villa Park, ki sprejme 42.918 gledalcev, proti zvezdnikom moštva PSG lovili dva gola zaostanka, ki so si ju pridelali v prvem dvoboju v Parizu (1:3; Morgan Rogers; Desire Doue, Hviča Kvarachelija, Nuno Mendes).

Medtem ko so se v taboru dortmundske Borussie po visokem porazu v Barceloni (0:4) že bolj kot ne sprijaznili z današnjim slovesom od najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v ekipi Aston Ville še niso izgubili upanja. Ravno nasprotno; drevi so trdno odločeni izkoristiti prednost domačega terena in presenetiti favorizirane tekmece.

627 milijonov evrov znaša vrednost moštva Aston Ville, 300 milijonov manj kot od PSG.

»To bo poseben večer za nas in naše navijače. Postavili se bomo po robu klubu PSG in si prizadevali nadomestiti zaostanek s prve tekme. Seveda to ne bo preprosto, toda verjeti moramo vase in se čim bolje pripraviti za povratni obračun. Trudili se bomo unovčiti energijo navijačev in prikazati svojo najboljšo predstavo. Če bomo igrali tako, kot znamo, nam lahko uspe,« je Unai Emery, trener nogometašev iz Birminghama, prepričan, da lahko nocoj pripravijo pravi mali čudež.

Španski oziroma baskovski strokovnjak, ki je vodenje Aston Ville prevzel oktobra 2022, je nedvomno eden od tvorcev zadnjih uspehov enega od najstarejših angleških klubov, ki so ga ustanovili davnega leta 1874. Že v prvi sezoni je popeljal svoje varovance do 7. mesta v premier league, s čimer so se uvrstili v konferenčno ligo, v kateri so se lani prebili vse do polfinala. Angleško prvenstvo so pred letom dni sklenili na visokem 4. mestu in si tako na veliko veselje valižanskega princa Williama, ki je strasten navijač Aston Ville, po več kot 40 letih spet zagotovili nastope v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

V slačilnici vlada veliko zaupanje

V to, da lahko kljub vsemu izničijo razliko in napredujejo celo v polfinale lige prvakov, verjame tudi Morgan Rogers, strelec edinega gola za »leve« na prvi tekmi v Parizu. »V slačilnici vlada veliko zaupanje. Ničesar nimamo za izgubiti in zagotovo imamo v moštvu dovolj kakovosti za zasuk. Ni še konec!« je poudaril 22-letni Anglež, ki je v vseh tekmovanjih v tej sezoni dosegel že 14 zadetkov, od teh štiri v ligi prvakov.

Čeprav imajo nogometaši kluba PSG pred povratnim dvobojem lepo prednost, se nanjo nočejo pretirano zanašati. Zavedajo se pač, da se v najpomembnejši postranski zadevi na svetu dogajajo tudi čudeži. To so leta 2017 na lastni koži boleče izkusili tudi sami; potem ko so tedaj pred svojimi privrženci s 4:0 odpravili zvezdnike Barcelone, so na gostovanju klonili z 1:6 in izpadli iz osmine finala. Parižane je takrat vodil Unai Emery, Katalonce pa Luis Enrique, zdajšnji trener kluba PSG. V današnjem dvoboju bo torej tudi veliko simbolike.

In kakor zagotavljajo gostitelji, je vse nared za pravljico – s pravim princem na stadionu.

Anglež Morgan Rogers se je takole prejšnji teden veselil gola v Parizu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters