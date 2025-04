Razbijanje srca iz čistega miru: kdaj gre za neškodljiv pojav in kdaj za znak bolezni

Čeprav gre pogosto za prehodno in nenevarno stanje, so lahko takšni trenutki tudi opozorilni znak za resnejše zdravstvene težave.

Ključno je prepoznati, kdaj gre za fiziološki odziv telesa in kdaj za simptom, ki zahteva pozornost.

Najpogostejši sprožilci nenadnega razbijanja srca

Pojav, pri katerem srce nenadoma začne utripati hitreje ali močneje kot običajno, je pogosto posledica povsem naravnih odzivov telesa.

Med najpogostejšimi sprožilci so:

čustveni in psihični stres,

anksioznost,

fizični napor,

povečan adrenalin,

uživanje kofeina, nikotina ali alkohola,

neprespanost.

V teh primerih gre navadno za benigno obliko pospešenega srčnega utripa, ki spontano izzveni.

Kdaj je razbijanje srca lahko nevarno?

Če se pospešeno bitje srca pojavlja pogosto, traja dlje časa, ga spremljajo omotica, slabost, bolečine v prsih ali občutek izgube zavesti, je nujen zdravniški pregled. Takšni simptomi lahko kažejo na resnejša stanja, kot so:

aritmije (motnje srčnega ritma),

bolezni srčne mišice,

motnje v delovanju ščitnice,

elektrolitsko neravnovesje,

nevrološke motnje.

V teh primerih gre lahko za stanje, ki zahteva nadaljnje preiskave in zdravljenje.

Vpliv življenjskega sloga na srčni ritem

Raziskave kažejo, da na pojav nenadnega razbijanja srca pomembno vpliva tudi sodoben življenjski slog. Med dejavnike tveganja sodijo:

nepravilna prehrana,

pomanjkanje gibanja,

prekomerna telesna teža,

uživanje psihoaktivnih snovi,

dolgoročna izpostavljenost stresu.

Zdrav življenjski slog z redno telesno aktivnost, uravnoteženo prehrano, dovolj spanja in zmanjševanje stresnih obremenitev, pomembno prispeva k stabilnemu srčnemu utripu.

Kaj lahko posameznik stori sam?

Ob epizodah nenadnega razbijanja srca je priporočljivo voditi dnevnik, v katerega se beležijo prehranske navade, telesna aktivnost, čustvena stanja in morebitni sprožilci. To lahko pomaga pri prepoznavanju vzorcev in olajša postavitev diagnoze.

Poleg tega strokovnjaki svetujejo:

globoko dihanje,

meditacija,

joga,

zmerna rekreacija v naravi.

Te metode lahko zmanjšajo raven stresa in blagodejno vplivajo na delovanje srčno-žilnega sistema.

Preventiva je najboljša obramba

Čeprav je nenadno razbijanje srca pogosto neškodljivo, ga ne gre prezreti. Redni preventivni pregledi in pravočasno ukrepanje ob sumljivih simptomih lahko preprečijo resnejše zaplete. Srce pogosto »govori« tišje, kot bi si želeli, a kadar spregovori, ga je treba slišati.