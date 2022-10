Fantovska skupina gre v vojsko

Južnokorejska fantovska skupina BTS piše zgodovino. Lani so se zavihteli na prestol najbolje prodajanih glasbenikov na svetu. V zgodovino so se zapisali kot prvi azijski bend, ki je na podelitvi ameriških glasbenih nagrad osvojil nagrado za izvajalca leta. Krasili so naslovnico revije Time, ki jih je označila za »voditelje naslednje generacije« ter umestila med izbrano elito najvplivnejših ljudi na svetu. Na povabilo ameriškega predsednika Joeja Bidna so se z njim srečali v Beli hiši in pretresali tematiko zločinov iz sovraštva nad azijsko manjšino na ameriških tleh.

Zaradi njihove priljubljenosti in dosežkov so mnogi upali, da jih bodo oprostili vojaške obveze. FOTO: Leah Millis/Reuters

V luči teh izjemnih dosežkov sedmerice mladeničev, ki jih je povezala ljubezen do glasbe, so njihovi oboževalci upali, da jim bo domača vlada pogledala skozi prste in jih oprostila služenja obveznega vojaškega roka. Ta je za vse moške med 18. in 28. letom namreč obvezen, čeprav je Južna Koreja že naredila izjeme za dobitnike olimpijskih odličij ter izjemne športnike, plesalce in glasbenike. Zdaj pa je odjeknilo, da bodo mladi glasbeniki rade volje izpolnili svojo dolžnost do domovine in za dve leti vojsko oboževalcev zamenjali za pravo armado. Začenši z najstarejšim, 29-letnim Jinom, ki bo priprave začel že prihodnji mesec. Sledili mu bodo tudi drugi. Predvidoma bodo svojo obveznost izpolnili do leta 2025, ko naj bi se spet združili na koncertnih odrih.

Verjetno je bilo vojaško urjenje le vprašanje časa. Kajti čeprav je bil prav najstarejši Jin tisti, ki je že večkrat zaprosil za odlog služenja vojaškega roka, je svojo armado oboževalcev vendar že lani začel pripravljati na verjeten premor od glasbe zaradi te obveze. »Država mi je sicer dala vedeti, da to, kar opravljam, delam dobro. Zato so mi dali nekoliko več časa. Toda vojaško služenje je pomembno za našo domovino. Zato bom do tedaj, ko me bodo vpoklicali, poskušal dati vse od sebe.« Očitno je zdaj napočil ta čas. Deloma, ker bo Jin kmalu dopolnil 30 let, kar je gornja meja za začetek služenja. Deloma pa, ker se je sedmerica znašla na kariernem razpotju, saj so se že poleti odločili, da se za nekaj časa posvetijo vsak svojim projektom in solističnim glasbenim podvigom. »Izpolnili bodo svoje načrte, da opravijo služenje vojski. Ker so sklenili, da se lotijo individualnih projektov, je to tudi idealen čas, da se udeležijo služenja,« je sporočila hčerinska družba agencije HYBE, Bighit Music, ki upravlja znamko BTS. Pri tem so še dodali, da so fantje s to odločitvijo zadovoljni.

Prvi se bo javil Jin. FOTO: Osebni Arhiv

Malenkost manj navdušenja je bilo med njihovimi oboževalci, saj bodo zdaj za najmanj tri leta prikrajšani za njihovo glasbo, a so jih člani BTS na nedavnem brezplačnem koncertu v Busanu pomirili, naj verjamejo vanje, v prihodnosti bodo spet nastopali in ustvarjali glasbo.