Ellenin producent letel zaradi spolnega nadlegovanja

Zastrahovanje. Omalovaževanje. Rasistične opazke. Spolno nadlegovanje. Poleg tega pa še nenehen strah, ali boš naslednji dan sploh še imel službo. Takšno naj bi bilo delovno ozračje za kamerami zabavne pogovorne oddaje Ellen DeGeneres, ki jo je v vrh zabavne televizije izstrelila zmes humorja, glasbe, slavnih gostov in ganljivih zgodb, ki se dotaknejo človeških src. Prve obtožbe na račun voditeljice, navzven vselej nasmejane, optimistične in do vseh prijazne, so padle marca in sprožile plaz, ki se še kar ne ustavi. Zvrstil se jih je že tak kup, da so si celo pri produkcijski hiši Warner Bros. Television priznali, da je tam, ...