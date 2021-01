Donald in Melania proslavila obletnico poroke (VIDEO)

Donald Trump in Melania leta 2016. FOTO: Carlo Allegri, Reuters



Trump je bil v Sloveniji pol ure

FOTO: Pool Getty Images

Čeprav so jima mnogi napovedovali kratko skupno obdobje, stainv petek praznovala 16. obletnico zakona. V svetovnih medijih se spominjajo pravljične poroke iz leta 2005, ko sta se v zakonu združila takrat 34-letna manekenka, ki je slabo desetletje prej zapustila rodno Slovenijo in skoraj četrt stoletja starejši nepremičninski mogotec, ki je imel za seboj že dva propadla zakona, v katerem so se mu rodili štirje otroci.Melania in Donald sta se začela sestajati leta 1998, leta 2004 sta se zaročila in si leto pozneje dahnila 'da'. Takrat še manekenko Melanioje Donald zasnubil z 12-karatnim smaragdnim prstanom, vrednim 1,5 milijona dolarjev. Pozneje ni varčeval niti pri poroki. Melania je nosila prekrasno poročno obleko oblikovalca Christiana Diorja, ki je sešita 91 metrov svile in je bila težka 25 kilogramov. Zanjo je bilo takrat treba odšteti 148.000 dolarjev.Cerkveni obred sta sklenila v episkopalni cerkvi v Palm Beachu na Floridi, slovesnost pa nadaljevala na Trumpovem znamenitem posestvu Mar-a-Lago. Bivše žene na poroko niso bile vabljene.V enem njunih prvih skupnih intervjujev po poroku, zdaj že pri pokojnem voditelju, je Melania spregovorila o njunih začetkih in o tem, kaj jo je na Donaldu privlačilo. V svojem slogu je na vprašanje odgovarjal tudi takratni nepremičninski mogotec, ki je dejal, da bi se moral tistega dne, ko je spoznal Melanio, dobiti z drugo žensko, a mu je v oči padla ravno ona – in iskrica je nemudoma preskočila.V intervjuju iz leta 2005, ki si ga lahko ogledate spodaj, je Melania povedala, da je bila v Sloveniji leta 2003, Trump pa je dodal, da je bil tudi on v Sloveniji, a le 30 minut. Že takrat je dejala, da soprog nenehno dela od petka do svetka, da hodi na golf, a da je to ne moti in da ga ne želi spreminjati. Na vprašanje, kaj ji je na njem všeč, je dejala, da ima veliko srce, da ima dobre prijatelje, da rad pomaga ljudem in da je zvest.