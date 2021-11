Davčna je komika zvlekla na sodišče

Pred več kot 200 leti je Benjamin Franklin modro dejal, da sta na tem svetu zanesljivi le dve stvari – smrt in davki. A očitno je to učno uro zgodovine (in ekonomije) ameriški komik Chris Tucker preskočil in živel v zmotnem prepričanju, da se plačilu davkov lahko ogne. To se mu je zdaj vrnilo kot bumerang in mu z obraza izbrisalo nasmeh.

Davčna uprava mu je namreč prišla na sled in ga celo udarila s tožbo. Državi naj bi bil z obrestmi in kaznijo vred dolžan kar slabih 10 milijonov evrov. Vsekakor znaten znesek, na katerega davčna ni pripravljena čakati, ampak bo poskušala prek sodišča doseči, da lahko v zameno poplačila davkov Tuckerju zaseže imetje.

Komikove davčne težave niso skrivnost. Segajo že skoraj dve desetletji v preteklost, v leto 2002, ko je prvič »pozabil« plačati davke. Ta modus operandi je nato kar ponotranjil in iz leta v leto nanje ali pozabljal ali pa plačal znatno manj, kot bi moral. To seveda ni šlo mimo neopaženo, davčna mu je stopila na prste že pred desetletjem. Tedaj se je zvezdnik poskušal pogoditi in je naredil načrt mesečnega odplačevanja.

Z davčno upravo se je že večkrat dogovoril za mesečno odplačevanje vse večjih dolgov, a se tega ni držal.

A se ga ni držal. Ne v prvo, ne v drugo, niti v tretje ne, s čimer je zapravil še zadnjo trohico zaupanja. »Kljub opominom in zahtevam po poplačilu je gospod Tucker to ali zanemaril ali zavrnil ali ne v celoti plačal,« je davčna pisala na sodišče in izpostavila, da bodo njegovi dolgovi še naraščali, kopičile se bodo tudi kazni in obresti. »Te njegove težave segajo na začetek tega tisočletja, ko je bil še velika filmska zvezda in so se v kinih vrteli njegovi hiti, kot je Ful Gas z Jackiejem Chanom.«

Obročno odplačevanje se doslej ni obneslo, zato te možnosti zdaj ni. Predlagajo, da sodišče igralcu zamrzne bančne račune, oceni njegovo materialno premoženje in zaseže, kar državi pripada.