Na prodaj je Elvisov nakit

Spomin nanj je še kako živ

Čeprav je Elvis Presley umrl leta 1977, je spomin nanj še kako živ. Po svetu je nešteto ljudi, ki se oblačijo kot on in ga imitirajo, v Birminghamu vsako leto poteka največje tekmovanje za najboljšega Elvisovega imitatorja v Evropi. Na drugi strani Atlantskega oceana je tovrstnih dogodkov seveda več, posebno v Las Vegasu, kjer mnogi še vedno verjamejo, da kralj rock'n'rolla sploh ni umrl, ampak si je spremenil identiteto in še naprej uživa življenje.

Elvis ima veliko imitatorjev. FOTO: Guliver/getty Images

Prstan z 49 diamanti FOTO: Omega Auctions

49

diamantov vsebuje eden od prstanov.

Ljubitelji kralja rock'n'rolla, ki imajo kaj pod palcem, bodo prišli na svoj račun. Kmalu bo namreč na prodaj zbirka nakita, ki je bila pred tem na ogled v vegaškem muzeju Elvis-a-Rama, nato so kosi prišli v roke zasebnega zbiratelja v Veliki Britaniji, zdaj pa jih bodo ponudili zbirateljem in oboževalcem pokojnega glasbenika. Med njimi je odlično ohranjen prstan v obliki črke X, ki ga krasi 49 diamantov, pa zapestnica iz 14-karatnega zlata, ki je bila nekoč Elvisov najljubši kos, in zlati prstan z diamanti in rubini.Slednjega jeleta 1975 na koncertu v Teksasu podaril svojemu oboževalcu, pozneje pa je našel svoj prostor v omenjenem muzeju v Las Vegasu. Zlato zapestnico, ki je bila kralju rock'n'rolla tako ljuba, bodo prodali skupaj s fotografijo, na kateri Elvis pozira v krogu družine, na njegovem zapestju pa je dobro vidna zapestnica. Pozneje jo je eden najbolj priljubljenihglasbenikov vseh časov podaril svojemu varnostniku, ta jo je hranil več kot 20 let, preden jo je podaril muzeju. Te kose je pod svojo streho vzela dražbena hiša Omega Auctions in od prodaje si obeta najmanj 11.500 evrov dobička. Vse tri kose nakita bodo kupci dobili s certifikatom o pristnosti, pri dražbeni hiši pa so prepričani, da bo za zbirko veliko zanimanja, sploh ker so vsi kosi v odličnem stanju. »Nakit je od muzeja kupil zasebni zbiratelj in velik oboževalec Elvisa Presleyja, ki je zanj odlično skrbel. A zdaj je začutil, da je čas, da v predmetih, ki so bili tako velik del Elvisovega življenja, uživa še kdo drug. Trg za vse, kar je nekoč pripadalo Presleyju ali je bilo v kakšni povezavi z njim, je še vedno velik, a bolj v Združenih državah Amerike kot pri nas. Toda ko se najdejo tako čudoviti in edinstveni kosi, kotsta ta prstana in zapestnica, se ne bojimo, da bi primanjkovalo interesentov,« je dejal predstavnik dražbene hišein dodal, da so nedavno prodali Sveto pismo, ki je nekoč pripadalo Elvisu, za neverjetnih 11.000 evrov, približno toliko si obetajo tudi od prodaje nakita.