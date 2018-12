Lisin zdajšnji mož obdaril njenega bivšega

Na spletu je objavil fotografijo prstanov. FOTO: Instagram

39-

letni Jason je dočakal mednarodni preboj.

Novi in bivši partnerji se le redko dobro razumejo. Zadeva je lahko še posebno zaostrena, če so vmes otroci. A igralecin rockers tem nimata težav, še več, čeprav gre za dva zvezdnika in močna značaja, se odlično razumeta in si izkazujeta vzajemno spoštovanje.To je Jason potrdil, ko je v torek na svoji strani na instagramu objavil fotografijo identičnih prstanov v obliki lobanje, ki jih je dal izdelati zase in za Lennyja. Jason in Lenny sta povezana prek 51-letne, ki je rockerjeva bivša žena. »Sem velik oboževalec umetnika, našel sem ga na instagramu,« je povedal Jason, ki je prstana očitno naročil na spletu, pri eroywoodentatoos.Zgodba se je začela leta 1985, ko je rocker spoznal Liso, ko je bila na vrhuncu slave zaradi nastopanja v televizijski oddaji The Cosby Show. Med njima je v trenutku preskočila iskrica, dve leti pozneje sta bila poročena in leta 1988 se jima je rodila hčerkaDanes 30-letna Zoe je mednarodno uveljavljena igralka, ki jo poznamo iz nadaljevanke Majhne laži (Big Little Lies). Leta 1993 je razmerje Lise in Lennyja izgubilo zalet in po šestih letih sta se razšla. Leta 2005 je Lisa prek skupnih prijateljev spoznala Jasona, skupaj imata dva otroka. Leta 2008 se jima je rodila hči, dve leti pozneje pa še sinČeprav se je šušljalo, da sta se poročila leta 2007, sta si uradno večno zvestobo zaobljubila šele oktobra 2017. Lenny in Lisa sta po razhodu ostala prijatelja, ves čas sta izražala medsebojno spoštovanje in podporo. Očitno niti Jasonov prihod ni omajal njunega odnosa.V zadnjih tednih je Jason še posebno izpostavljen, saj mu je uspel mednarodni prodor z likom Aquamana, ki bo prihodnji teden prišel na velike zaslone. Gre za še eno v seriji filmskih adaptacij iz sveta stripov DC. Tudi Lenny je zelo dejaven, septembra je izdal svoj 11. studijski album Raise Vibration, Zoe pa bo kmalu nastopila v drugi sezoni omenjene serije televizijske hiše HBO.