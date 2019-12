Jakna iz Briljantine nazaj k lastnici

Dobrotnik občuduje igralkine plemenite cilje.

Takole je Sandy sezula Dannyja. FOTO: Reuters

1978.

je glasbeni film očaral svet.

Zvezdnica znamenitega muzikala je pred časom na dražbi prodala številne filmske spominke, poleg ikonične jakne in hlač tudi izvirni scenarij za filmsko uprizoritev broadwayske predstave Briljantina in bele kavbojske škornje iz romantične glasbene drame Xanadu. Dragocenosti so skupno iztržile dobrih 2,1 milijona evrov, igralka pa je izkupiček namenila centru za zdravljenje obolelih za rakom Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, ki stoji v Avstraliji.In dobrota se ji je povrnila, kajti anonimni milijarder, ki je odštel bajne denarce za številne dragocenosti, je pomemben del filmske zgodovine sklenil vrniti zvezdnici, saj nadvse občuduje njen trud in radodarnost; njeni cilji so plemeniti, zato si zasluži, da ohrani vsaj en spomin na neprecenljivo obdobje njene kariere: »Nima smisla, da jakna ždi v neki omari in čaka, da se bo nekdo bahal z njo,« je pojasnil neznani dobrotnik,pa je darilo ganjena sprejela. Presenečena, je priznala, kajti po njenem je dandanes veliko več možnosti, da premagaš raka, kakor da se nekdo izkaže s takšno dobroto.Na dražbi hiše Julien's Auctions so novembra ponudili več kot 500 predmetov omenjene igralke, največ pozornosti pa je seveda pritegnila oprava, ki jo je nosila v slovitem glasbenem filmu Briljantina iz leta 1978, v katerem je nastopila ob boku odličnega. V seksi jakni in tesno oprijetih usnjenih hlačah je Sandy povsem sezula Dannyja, s slovito skladbo You're the One That I Want pa je par očaral milijone gledalcev po svetu in se zapisal v filmsko ter glasbeno zgodovino. Olivia se sicer že skoraj trideset let bori proti raku dojk, bolezen pa se je znova, že tretjič, pojavila na začetku letošnjega leta.