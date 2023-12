Bradley Cooper pokazal drugi obraz

Vozila, ki mimoidočim ponujajo takšno in drugačno hrano, so del ameriške tradicije, poslovno priložnost je v njih prepoznal tudi Bradley Cooper.

Združil je moči s poslovnim partnerjem Dannyjem DiGiampietrojem, lastnikom znane picerije v Filadelfiji, kupila in preuredila sta kiosk na kolesih, ga poimenovala "Danny & Coop‘s Cheesesteaks" in se specializirala za pripravo jedi s sirom.

Režiser filma Maestro, v katerem je tudi upodobil ameriškega glasbenika in dirigenta Leonarda Bernsteina, se je pridružil partnerju in v kuhinji njunega kombija, parkiranega v newyorškem predelu Greenwich Village, pripravljal hrano ter z njo postregel gostom.

Izkupiček prodaje sta Bradley in Danny namenila dobrodelni organizaciji The Philadelphia Inquirer, ki socialno šibkim prebivalcem New Yorka pomaga s prehrambnimi izdelki.

Za poslastico s potujočega kioska so gostje morali odšteti deset dolarjev oziroma dobrih devet evrov, med prvimi obiskovalci je bilo bivše dekle slavnega zvezdnika Irina Shayk, ki je prišla skupaj z njuno šestletno hčerko Leo, piše Daily Mail.

Kmalu za njo je kiosk obiskala še Gigi Hadid. Slavno manekenko od nedavnega povezujejo z igralcem, prvič sta bila skupaj v javnosti videna v začetku oktobra.

Ko je prišla na vrsto, je naročila slasten burger z ocvrtim sirom, uživala v zalogaju in vsem pokazala, da ne živi zgolj od solate.