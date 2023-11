Uspelo je le štirim: Naslov najbolj seksi moškega so osvojili dvakrat

Revija People je letos za najbolj seksi moškega razglasila igralca Patricka Dempseyja. Pogost komentar, ki je temu sledil, se je glasil: končno. Šarmantni igralec, ki je v popularni seriji Talenti v belem dobil vzdevek McDreamy je, za razliko od svojih predhodnikov, naziv osvojil star že 57 let.

Revija namreč ta naslov podeljuje že od leta 1985. Prvi je pripadal tedaj 29-letnemu Melu Gibsonu, za njim je bila filmska uspešnica Pobesneli Max in njegova fotografija na naslovnici je močno povečala prodajo.

Na njegovem mestu so se od tedaj znašli različni moški, ne vsi iz filmskega sveta. Denimo John Kennedy mlajši, sin pokojnega ameriškega predsednika in Jackie O. ter predmet poželenja številnih Američank.

Naslov je prejel Nick Nolte, presenetil je Harrisona Forda. Tedaj je štel 56 let in ob novici dejal, da se sploh ne počuti seksi in da ima z ogledalom poseben odnos.

Na seznamu so še Ben Affleck, Pierce Brosnan, Jude Law, Matthew McConaughey, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Denzel Washington, Bradley Cooper, David Beckham, Dwayne ‘‘The Rock‘‘ Johnson, Idris Elba, John Legend..., samo štirje od njih pa so na prestolu sedeli dvakrat:

To so Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp in Richard Gere.

Prav Gere je prvi naslov dobil skupaj z njegovo tedanjo ženo. Cindy Crawford, ki je bila razglašena za najbolj seksi žensko in tako sta tvorila najbolj seksi par.

Izdajatelji revije People so razkrili, da vsak od četvorke, kadar je na njihovi naslovnici, vselej močno pripomore k dvigu naklade, zlasti Clooney, katerega šarm ni nič manjši, odkar je v srečnem zakonu z lepo Amal.

Povzeto po portalu Glora.hr