Bradley Cooper zagovarja svoj umetni nos

Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper se je vendarle odzval na kritike zaradi umetnega nosu v biografskem filmu Maestro, ki govori o slovitem ameriškem dirigentu Leonardu Bernsteinu (1918–1990).

Na spletu in v medijih so se namreč že dlje pojavljala bizarna vprašanja, ali Cooper spodbuja antisemitizem, ker si je nadel umetni nos, da bi bil bolj podoben legendarnemu dirigentu judovskega rodu, medtem ko sam ni Jud.

Bradley Cooper in Leonard Bernstein FOTO: Netflix

Nekateri spletni kritiki so njegovo »nosno protezo« primerjali z blackfaceom, staro hollywoodsko prakso barvanja obrazov belih igralcev, ki so igrali črnce, kar je v sedanjih časih nekaj nezaslišanega. Zadeva je šla do takšnih skrajnosti, kot je komentar enega od uporabnikov družbenega omrežja X, ki je dejal, da »Cooperju ne bi bilo treba nositi umetnega nosu, da bi igral Leonarda Bernsteina, saj da ima daljši nos. In raje bi videl, da bi na avdiciji možnost dali judovskim igralcem, namesto da so avtomatsko izbrali nekoga slavnejšega.«

Zach Galifianakis, Bradley Cooper in Ed Helms v Prekrokani noči FOTO: Warner Bros

Moj obraz je bil brez umetnega nosu preprosto videti preveč drugačen od Lennyjevega.

Bradley Cooper je v pogovorni oddaji CBS Mornings povedal, da preprosto ne bi bilo prav, da bi se lotil vloge, ne da bi se tudi fizično predrugačil: »Pomislil sem, da morda ne bi bilo treba. A moj obraz je bil brez umetnega nosu preprosto videti preveč drugačen od Lennyjevega.«

Na Cooperjevo stran se je postavila tudi Bernsteinova družina, ki je tedaj še na twitterju (zdaj X) zapisala, da »je res, da je Leonard Bernstein imel lep velik nos. Bradley se je odločil, da se bo s pomočjo maske približal njegovemu videzu, in to je popolnoma v redu. Prepričani smo, da bi se tudi naš oče strinjal s tem.«

Na Cooperjevo stran se je postavila tudi Bernsteinova družina.

Prekrokana noč 4?

Je pa Bradley Cooper v povsem ločeni temi kar sam poskrbel za nekaj razburjenja na internetu. V podkastu revije New Yorker so ga namreč vprašali, ali se je popolnoma poslovil od komičnih vlog in ali bi bil pripravljen nastopiti v nadaljevanju uspešne filmske serije Prekrokana noč. »Verjetno bi v hipu posnel Prekrokano noč 4, ker obožujem Todda, Zacha in Eda. Tako da verjetno bi,« je odvrnil Cooper, pri čemer je mislil na režiserja Todda Phillipsa, ki je posnel vse tri Prekrokane noči, ter soigralca Zacha Galifianakisa in Eda Helmsa, s katerima je nastopil v filmih o skupini prijateljev, ki se brez spomina zbudijo po divji prekrokani noči. A hkrati je poslušalcem povedal, naj ne gojijo lažnih upov, saj da dvomi, da bo Phillips (ta trenutno zaključuje snemanje psihološkega trilerja Joker: Norost v dvoje) kdaj posnel še kako Prekrokano noč.