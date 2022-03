Bogastvo za zdravljenje: princesa v kliniki za 420.000 evrov na teden

Par dni po tem, ko se je princesa Charlene vrnila s štirimesečnega zdravljenja, se je razvedelo tudi, kje je 44-letnica bila. Njen mož princ Albert ves ta čas ni želel razkriti lokacije ustanove, kot je povedal medijem, je namreč želel, da ima njegova izmučena žena popoln mir, da se bo lahko osredotočila na svoje zdravje.

Stoji na idilični lokaciji ob Ženevskem jezeru. FOTO: Instagram

Povedal je le to, da je odšla v tujino. Nemški mediji pa so zdaj izbrskali, da je bila v Švici, na eni najboljših in najdražjih klinik za psihično zdravljenje in zdravljenje odvisnosti ne le v Evropi, ampak na vsem svetu, kjer je treba za en teden bivanja odšteti dobrih 420.000 evrov, kar bi v princesinem primeru naneslo skoraj sedem milijonov.

7 milijonov

evrov je stalo zdravljenje.

Clinic les Alpes ima prostore v zgodovinskem alpskem dvorcu sredi neokrnjene narave v mestecu ob Ženevskem jezeru. Zaposleni se trudijo, da program in zdravljenje prilagodijo vsakemu posamezniku, prav tako so novim pacientom pripravljeni povsem prenoviti sobe, da bi jim bile bolj pogodu.

Prvovrstni kuharji obroke prilagodijo njihovim željam, ob tem pa skrbijo, da so sestavine vedno ekološke in sveže. Pacienti imajo na kliniki na voljo 24-urno pomoč in oskrbo, čas si lahko krajšajo v knjižnici, na različnih umetniških delavnicah, obiskujejo ure joge in pilatesa, na voljo so jim telovadnica z najmodernejšimi napravami, savna, bazeni in masaže.

Clinic les Alpes je ena najboljših in najdražjih klinik za psihično zdravljenje in zdravljenje odvisnosti na svetu.

Klinika je zaradi miru in odročne lokacije ter diskretnosti zaposlenih zelo priljubljena med zvezdniki in milijonarji, menda so jo nekoč radi obiskovali tudi ruski oligarhi, nekateri zgolj za sprostitev, drugi so iskali pomoč zaradi odvisnosti, precej pa jih menda tja prišlo tudi s partnerji, ko je v zakonu zaškripalo.