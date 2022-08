Bin Ladnovi princu Charlesu donirali dober milijon

Britanski prestolonaslednik Charles se je znova znašel sredi škandala, saj naj bi od polbratov enega najbolj znanih teroristov na svetu, zdaj že pokojnega Osame bin Ladna, pred slabim desetletjem prejel milijon funtov (1,19 milijona evrov). Do informacij so se dokopali novinarji časnika Sunday Times, a so iz uradne Charlesove rezidence Clarence House sporočili, da glede posla ni nič spornega, prav tako denar ni bil namenjen Charlesu, temveč njegovi dobrodelni organizaciji.

»Iz organizacije so nam zagotovili, da je bila donacija skrbno preverjena, petčlanski odbor pa se je nato odločil, da denar sprejme. Prekršeno ni bilo nobeno pravilo in noben zakon,« so zagotovili Charlesovi predstavniki in tudi predstavniki prinčeve dobrodelne organizacije. Tudi preostale navedbe, ki Charlesa povezujejo z nekdanjim vodjo teroristične mreže Al Kaida, so po njihovih besedah napačne.

Pri časniku sicer navajajo, da se je Charles okrog leta 2010 v svoji rezidenci srečal z Bakrom bin Ladnom, glavo premožne savdske družine, in njegovim bratom Safikom, ki pa z Osamo takrat nista imela več stikov, saj se mu je celotna družina leta 1994 odrekla, prav tako ju nikoli niso povezovali z omenjeno teroristično organizacijo ali kakršnimi koli tovrstnimi aktivnostmi. Po srečanju s Charlesom naj bi mu Bakr ponudil zajetno vsoto, namenjeno njegovi dobrodelni organizaciji, bodoči britanski kralj pa naj bi jo kljub nasprotovanju svetovalcev tudi sprejel.

Polbrata z Osamo in njegovo teroristično organizacijo menda nikoli nista imela nič. FOTO: Russell Boyce/Reuters

»Da se član ene najpomembnejših in najvplivnejših britanskih ustanov odloči sodelovati z družino, katere ime nažene strah v kosti ljudem po svetu, se mi ne zdi primerno niti potrebno. Zakaj bi se član kraljeve družine sploh zapletal v takšne posle?« je dejal vir iz Charlesove uradne rezidence.

Gotovina v vrečkah in kovčkih

»Grehi enega od članov družine ne bi smeli vplivati na druge, še posebno če s to osebo že dolgo nimajo stikov. Družina bin Laden je velika, samo njegovih sorojencev je okrog 50, in vsi so Osamo izobčili, njegova polbrata nimata z njim nič in ne vidim razloga, zakaj bi bila njuna donacija sporna,« pa vztraja vir iz prestolonaslednikove organizacije, ki je potrdil, da je bila odločitev, da sprejmejo denar, dobro premišljena ter sprejeta izključno s strani njenega odbora, Charles pa da z odločitvijo ni imel nič, prav tako osebno ni imel od denarja nič.

Charles se je sicer že prejšnji mesec znašel sredi finančnega škandala, ker da je od katarskega šejka in nekdanjega premierja prejel več kot poltretji milijon evrov v gotovini. Tudi ta denar je bil na koncu nakazan na bančni račun njegove dobrodelne organizacije, a Britance in preiskovalce je zmotil predvsem način, kako je denar zamenjal lastništvo – šejk ga je v London namreč prinesel kar v nakupovalnih vrečah in kovčkih, namesto da bi ga na račun organizacije nakazal prek bančnega transferja. To je sicer pozneje storil Charles, tudi v tem primeru menda zase ni zadržal niti centa, so zatrdili njegovi zaposleni, ki pa mnogih Britancev niso prepričali.

Da jima način, kako oče vodi, predvsem pa financira svojo dobrodelno organizacijo, ni najbolj pogodu, sta po mnenju poznavalcev pokazala tudi princa William in Harry, ki sta raje, kot da bi se mu pridružila, ustanovila svojo dobrodelno organizacijo.