Bil je največja ljubezen princese Diane, njegova smrt jo je zlomila

Anne Allan, ki je princeso Diano od poroke s princem Charlesom, poučevala balet, se je odločila odkriti še neznana dejstva o pokojni valižanski princesi.

Te je zbrala v knjigi z naslovom Ples z Diano (Dancing with Diana), piše Page six.

S princeso sta se zbližali na urah baleta in postali zaupnici.

»Med nama ni ljubezni, vedno sem sama. Rada bi samo bila ljubljena. Ne morem več tako naprej.

Oni dejansko pričakujejo, da bom molčala in živela naprej. Kako naj to storim?« ji je nekoč potožila princesa, ki je učiteljico ob prvem srečanju prosila, naj jo kliče po imenu.

Anne odkriva, da Charles ni razumel njene naklonjenosti plesu. Ob eni priložnosti je Diana v Kraljevi operi na odru zaplesala na pesem Uptown Girl in odziv sedanjega kralja jo je zelo prizadel:

»Prišla je k njemu in medtem, ko je stala pred njim, sem videla, kako si želi njegove pohvale, rekel je samo: bravo, draga, se nato obrnil stran in začel pogovor z nekom drugim. Čutila sem njegovo neodobravanje,« piše avtorica.

Kasneje ji je Diana sama dejala, da tega večera ne bo nikoli pozabila in ji zaupala, da Charlesu ni všeč takšna, kot je.

»Ko gre za mojega moža, ne morem storiti ničesar. Res ga ljubim in želim si, da bi bil ponosen name, a on ne čuti enako. Ne razumem, zakaj mu nisem dovolj.

Mislim, da ima rad starejše ženske. Vem, da se ponovno videva s Camillo,« ji je objokana pripovedovala že leta 1986.

Stvari so se še poslabšale leta 1987. Diano je zelo prizadela smrt njenega varnostnika in ljubimca Barryja Mannakeeja, ki se je ubil z motorjem. Po prepričanju Anne je bil Barry največja Dianina ljubezen.

Učiteljici plesa je ob eni od priložnosti zaupala, da z možem živita ločeni življenji:

»Kadar le lahko, zbeži k Camilli. To res ni to, kar bi hotela. Želela sem si, da bi zakon uspel, a sedaj to ni mogoče.« Prav tedaj je priznala, da je srečala nekoga, ob katerem se je počutila bolje.

Šlo je za Jamesa Hewitta, ki jo je osrečil s tem, da ji je nudil skrbnost in ljubezen, je zapisala Anne in dodala, da je bila Diana žrtev bulimije, ter da jo je bilo to sram priznati.

Zakonske težave so to stanje še poslabšale, zaradi česar je bila učiteljica plesa besna na Charlesa in Camillo.

Allanova v spominih niza še nekaj situaciji med Charlesom in Diano. Med drugim tisto, ko je ona pripravila piknik na njihovi posesti, on pa je, ko je zagledal hrano, dejal, da ne je na prostem in naj reče butlerju, da vse pospravi in odnese.

»V tem trenutku je umrl še delček nje. Njeno romantično namero so uničile njegove nesramne besede,« piše avtorica, ki navaja tudi, kako je bilo videti srečanje Diane in Camille leta 1989 na praznovanju sestre sedanje kraljice Annabell Elliot.

»Imaš vse na svetu. Moške, ki se zaljubljajo vate in dva krasna otroka. Kaj več bi še rada?« je Camilla dejala princesi, ta pa ji je odgovorila: »Hočem svojega moža.«

Allanova se je kasneje preselila na Škotsko ter od tam v Toronto in njene baletne urice z Diano so se končale, vendar sta ostali prijateljici in sta bili v stiku.

Nazadnje sta govorili po smrti Dianinega očeta grofa Spencerja leta 1992. Istega leta sta se s Charlesom uradno razšla.

Dianina smrt v Parizu avgusta 1997 ji je zlomila:

»Na najinih urah ni bila nič drugega kot res prava ona. Ples ji je omogočil, da je sijala še močneje in imela sem izjemno čast biti del tega.«