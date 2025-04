Slovenski komik s šalo o papežu požel salve smeha – ali ogorčenja? (FOTO)

Po smrti papeža Frančiška, karizmatičnega verskega voditelja, ki je s svojo neposrednostjo, toplino in zavzemanjem za marginalizirane pustil neizbrisen pečat, so se mu z ganljivimi objavami poklonili tudi številni slovenski politiki. Njihove objave na družbenih omrežjih so zaznamovali osebni spomini, srečanja v živo in izrazi spoštovanja – a med njimi se je pojavil zapis komika Žana Papiča, ki je z značilno ironijo razburkal spletno javnost.

Politični pokloni papežu: »Glasnik miru, dostojanstva in sočutja«

Med slovenskimi političnimi imeni, ki so se v teh dneh poklonili papežu Frančišku, so nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, podpredsednica stranke SD Alenka Bratušek in aktualni predsednik vlade Robert Golob. Vsi trije so papeža osebno spoznali – Cerar ga je srečal celo trikrat.

Cerar je ob svoji objavi razkril, da mu je papež med enim od srečanj zaupal, da mu je Slovenija prirasla k srcu že v mladosti, ko jo je obiskal. Svoj poklon je zaključil z besedami: »Želim si, da bi imel njegov zgled tudi v prihodnje čim večji vpliv na človeštvo in na ta naš nemirni svet.«

Cerar je papeža srečal celo trikrat. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Bratuškova je na družbenih omrežjih zapisala: »Bil je glasnik miru, dostojanstva in sočutja – ne le za katoličane, temveč za ves svet.«

Premier Golob pa je v sporočilu zapisal: »Papež Frančišek se je od nas poslovil v izjemno težkih časih, ki nam kot človeštvu niso v čast.« Vse objave so vključevale fotografije z osebnih srečanj s papežem.

Ena objava je bila drugačna

Med serijo poklonov pa je za presenečenje poskrbel komik in soustvarjalec podkasta Fejmiči Žan Papič, ki je objavil fotografijo, na kateri se rokuje s papežem.

Ob fotografiji, narejeni z umetno inteligenco, je dodal izmišljeno anekdoto: »Spoznala sva se v VIP-loži stadiona Camp Nou, ko je bil sloviti El clásico. Kljub temu da sva z ekipami na nasprotnih bregovih, se je pohecal na ta račun in zaželel srečo moji ekipi. Sam sem ga pohecal, ali je predsednik Vatikana ali kralj. Odgovoril je, da vodja. Odvrnil sem, da je demokratični monarh. To ga je tako nasmejalo, da se je naslonil na varnostnika. Naj mu bo lahka zemlja. Hvala za vse. R.I.P. in peace.«

Žan Papič je objavil fotografijo "svojega srečanja s papežem". FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Objava je prejela množico všečkov in komentarjev. Nekateri so se odzvali z ikonami srca, številni pa so prepoznali šalo in se na zapis odzvali s smehom ali nejevero.

Kaj menite, ali je šel komik predaleč? Zaupajte nam preko spodnjega obrazca.