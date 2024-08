Meghan je nosila Dianin nakit (Suzy)

Meghan Markle in princ Harry sta se pred kratkim odpravila na 'nekraljevo' turnejo po Kolumbiji, kjer je vojvodinja navdušila z znanjem španščine, ko je zbrane na dogodku najprej nagovorila v njihovem jeziku, se jim zahvalila za toplo dobrodošlico in rekla, da je obisk v njihovi deželi kot en velik objem. Španskega jezika se je učila med pripravništvom na veleposlaništvu ZDA v argentinskem Buenos Airesu, pred dobrimi dvajsetimi leti je tudi študirala v Madridu, kjer je svoje veščine še izpilila. Živela je pri španski družini in bila slušateljica petih predmetov, ki so jih poučevali v španskem jeziku.

Obleka kolumbijske oblikovalke Johanne Ortiz stane dobrih 1800 evrov, čevlji Jimmy Choo pa samo 800 evrov. FOTO: Profimedia

Na turneji je spregovorila o močnih ženskah, ki jo navdihujejo, mednje je vključila svojo mamo in celo hčerko Lilibet, za katero je dejala, da je že zdaj našla svoj glas, ko ima komaj tri leta, a se že zna postaviti zase. Na dogodek sta prišla na povabilo kolumbijske podpredsednice Francie Marquez. Obiskala sta šole in kulturne centre, plesala salso, se pogovarjala z otroki in si ogledala plesne nastope. Še najbolj jima je bilo najbrž všeč, da so ju pozdravili z vsemi častmi, kar je pomenilo, da sta dobila varovanje, kakršno si zaslužijo najpomembnejši (celo kraljevi) gostje, kakršnega nista več deležna v Veliki Britaniji.

Za obisk šole, kjer sta se družila z otroki, si je nadela Dianine uhane v obliki metuljčkov, ki jih je princesa nazadnje nosila v Kanadi leta 1986. FOTO: Profimedia

Poleg Dianine ure je Meghan nosila še Cartierjevo zapestnico Love, vredno 6800 evrov, in ogrlico Juste Un Clou, vredno dobrih 18 tisoč evrov. FOTO: Profimedia

Hkrati je kot po navadi poskrbela za svojo garderobo in dodatke, ki že dvigajo prah, a to je ena izmed stvari, ki se jih je Meghan v kraljevih krogih zelo dobro naučila: kako komunicirati z modo. To je počela že kraljica Elizabeta II., Diana je iz tega naredila celo umetnost, saj je rada kombinirala barve in oblikovalce dežel, ki jih je obiskovala, po njenih stopinjah zdaj zelo uspešno stopa valižanska princesa Catherine. Mediji so takoj secirali njeno garderobo in ji nadeli listke s ceno, ni pa jim ušlo, da je kot vedno dobro razmislila tudi o nakitu, saj je nosila verižico z vgraviranima začetnicama svojih otrok ter Dianine uhane in uro.

FOTO: Profimedia