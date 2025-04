Po zastrupitvi bi vodo v Logatcu testirali z nihalom

Da smo glede vode ljudje enako občutljivi kot druga živa bitja, pričata dva nedavna primera: po onesnaženosti v Maximarketu so – po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) – obravnavali 543 bolnikov, ki so jih pestili driska, bruhanje in vročina.

»Težave s pitno vodo so bile potrjene le v interni vodovodni napeljavi poslovnega objekta Maximarket,« je sporočil NIJZ. Večdnevni izpad najpomembnejše tekočine človeštva pa so konec marca začutili nekateri občani Logatca, kjer so zaradi onesnaženja na območju lokalne avtopralnice prepovedali uporabo pitne vode, nato pa so morali izpirati tako javno vodovodno omrežje kot hišna omrežja.

Župan Logatca Berto Menard se je po smrdeči sušilnici blata znova soočil s komunalnimi preglavicami. FOTO: Bojan Rajšek

Posamezniki naj bi že prej zaznali, da z vodo iz pipe ni vse v najlepšem redu. Kaj vse, so izvedeli pozneje. »Laboratorijska preizkušanja vode iz vodovodnega sistema so potrdila prisotnost anionskih detergentov, benzotriazola, kislin in aminia,« so iz Komunalnega podjetja Logatec (KPL) obvestili krajanke in krajane prek facebooka. Vodo so preverjali v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano – resni ustanovi, torej.

Vse prej kot resno pa se je brala nepodpisana objava na uradni spletni strani občine Logatec, ki je luč ugledala ta teden, začela pa se je tako: »V zadnjem času se vedno več ljudi obrača k naravnim metodam izboljšanja počutja in okolja. Med takšnimi pristopi so tudi orgoniti, ki so znani kot energijska orodja za harmonizacijo prostora, telesa – in celo vode,« je uvodno pojasnilo na občinski strani. Orgoniti so ezoterični pripomočki iz kristalov in kovin, zaliti v organsko smolo.

Nato besedilo opiše eksperiment z dvema posodicama vode, ki pa je niso primerjali pod mikroskopom v kakšnem laboratoriju. »Oba vzorca smo nato testirali z nihalom – orodjem, ki se že dolgo uporablja v radiesteziji za zaznavanje energijskih sprememb.«

Ne svetujemo alternativnih metod, temveč izključno ukrepe, ki temeljijo na znanstvenih priporočilih in so usklajeni s pristojnimi organi

»Nihalo je nehalo nihati nad vodo iz pipe, nad vodo iz orgonitnega podstavka pa se je močno gibalo,« je opisan učinek testa. Sledi zaključek na občinski strani: »Orgonitni podstavki podpirajo naravne procese v vodi, jo harmonizirajo in ji povrnejo lastnosti, podobne izvirski vodi.« Šele na koncu objave je objavljena povezava na stran lokalnega izdelovalca orgonitov, ki ima tudi svojo spletno trgovino.

Z logaške občine so nam pojasnili, da je prispevek o vplivu orgonitov na vodo pripravil zunanji avtor in predstavlja njegovo osebno izkušnjo in prepričanje. »Občina Logatec ne razpolaga z znanstvenimi dokazili ali dejstvi, ki bi podpirala navedene trditve.« V primeru izrednih dogodkov, »kot je bila nedavna težava z vodo,« pa občina Logatec »občankam in občanom ne svetuje alternativnih metod, temveč izključno ukrepe, ki temeljijo na znanstvenih priporočilih in so usklajeni s pristojnimi organi.«

Trditev brez znanstvene podlage FOTO: Občina Logatec/Posnetek Zaslona

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje izrecno opozarjajo, da trditev, češ da orgonitni podstavki izboljšajo lastnosti vode do ravni izvirske vode, ni znanstveno potrjena. In še: »Orgoniti trenutno niso priznani kot znanstveno dokazane metode za izboljševanje kakovosti vode ali vplivanja na zdravje.« Občanom in občankam pa priporočajo uživanje vode iz javnega vodovodnega sistema: »Voda je redno nadzorovana s strani upravljavcev, ki morajo zagotavljati zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode.«