18-letnik kupil vodni skuter in umrl

V torek, 22. aprila, je na Šetlandskih otokih na severu Škotske prišlo do hude nesreče z vodnim skuterjem, v kateri je umrl 18-letni fant, še en najstnik pa je bil hospitaliziran.

Nesreča se je zgodila, ko je vodni skuter trčil v pomol v mestu Lerwick. Policija Škotske je potrdila, da je bil 18-letnik na kraju nesreče razglašen za mrtvega, medtem ko so 17-letnega mladeniča prepeljali v bolnišnico.

Po poročanju britanskega BBC naj bi bil vodni skuter kupljen le nekaj ur pred nesrečo, kar je dodatno pretreslo lokalno skupnost in sprožilo vprašanja o varnostnih ukrepih in izkušnjah mladih upravljavcev teh vozil.

Preiskava v teku, odziv reševalcev hiter

Glavni inšpektor Chris Sewell s oolicije Škotske je v uradni izjavi dejal: »Preiskava okoliščin tragičnega dogodka še poteka. Naše misli so z družino in prijatelji preminulega mladeniča.«

Na kraj nesreče so bile nemudoma napotene številne reševalne enote, vključno z reševalnim čolnom, helikopterjem obalne straže, gasilci, nujno medicinsko pomočjo in policijo.

Emma MacDonald, vodja občinskega sveta Šetlandskih otokov, je za BBC Scotland News izrazila sožalje in hvaležnost: »Skupnost je šokirana in žalostna. Rada bi se iskreno poklonila našim izrednim službam, ki so morale posredovati v tako tragičnih okoliščinah.«

»Mislim, da si vsi v skupnosti želimo, da bi družinam izrekli iskreno podporo, ljubezen in sočutje,« je dodala.

Ime umrlega 18-letnika javnosti še ni bilo razkrito, v spoštovanje želja družine. Preiskava še poteka.