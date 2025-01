Bezosova zaročenka na inavguraciji razkazovala oprsje (FOTO)

Lauren Sanchez je bila deležna ostrih kritik zaradi svoje izbire obleke na inavguraciji Donalda Trumpa kot 47. predsednika Združenih držav Amerike. Dogodka se je udeležilo ogromno pomembnežev, med katerimi niso smeli manjkati najbogatejši Zemljani, poleg Elona Muska še Jeff Bezos in Mark Zuckerberg.

Njen plašč je mnoge navdušil. FOTO: Kevin Dietsch/Getty Images Via Afp

Vezane so seveda spremljale boljše polovice, a če je Zuckerbergova žena Priscilla Chan ostala v glavnem neopažena, pa tega ne moremo trditi za zaročenko ustanovitelja Amazona Lauren Sanchez. Začelo se je obetavno, Sanchezova se je na poti do Kapitola pred hudim mrazom zaščitila z elegantnim belim plaščem, ki so ga pohvalili mnogi modni navdušenci, a je veselje splahnelo v trenutku, ko je 55-letnica plašč slekla.

Pod njim je sicer nosila eleganten hlačni kostim, prav tako v belem odtenku, žal pa je, kot so se izrazili mnogi spletni uporabniki, »nekaj pozabila«. Ta nekaj je bila srajca ali majica. Pod suknjičem je nekdanja novinarka namreč nosila sicer krasen bel čipkast životec, a je bila oprava za tako svečano in uglajeno priložnost, kot je inavguracija predsednika Združenih držav Amerike po mnenju mnogih povsem neprimerna.

»Lauren Sanchez je dokaz, da denar ne more kupiti dobrega okusa,« je na omrežju X komentiral eden od ogorčenih uporabnikov. »Nekdo bi ji moral povedati, da se ob takšni priložnosti ne spodobi razkazovati spodnjega perila,« je zapisal drug. A nekaterim je bila njena izbira oblačil očitno všeč.

Mednje vsekakor sodi Zuckerberg, ki so ga fotografi večkrat ujeli strmeti v razkrito oprsje Sanchezove. Tudi Robert F. Kennedy si ni mogel pomagati in pogled mu je zaneslo k njenemu oprsju, ko je Lauren pomagal sleči plašč.