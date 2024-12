Jeff Bezos: Poroke ne bo!

Tuji mediji so poročali, da se bo Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu, naslednji vikend v Aspnu v Koloradu poročil z Lauren Sanchez, s katero sta par pet let.

Dogodek naj bi bil statusu ženina in neveste primeren, zanj naj bi odštela 575 milijonov evrov (600 milijonov dolarjev), med povabljenci naj bi bila številna znana imena, denimo Bill Gates in Leonardo di Caprio.

Huffington post pa navaja, da se je odzval sam domnevni ženin in na omrežju X zapisal, da gre za popolno laž:

»Cela zgodba je izmišljena, nič od tega ne drži. Staro reklo ne verjemi vsemu, kar prebereš je resnično bolj kot kadar koli.

Preden se izve resnica, lahko laži zaobidejo ves svet. Zato bodite previdni in ne bodite naivni,« je zapisal kot odziv na članek o njegovem poročnem slavju, ki ga je objavil New York Post, ta pa je citiral vir iz Daily Maila.

»Zanimivo bo videti, ali bodo vsi mediji, ki so o tem pisali, priznali svojo napako, ko poroke ne bo,« je dodal.

Spomnimo, Jeff Bezos se je leta 2019 po 25 letih zakona ločil od bivše žene McKenzie Bezos, razlog pa naj bi bila prav Lauren Sanchez, s katero jo je leta skrivaj varal.