Bezosovo zaročenko označil za ogabno: »Res sta neprivlačen par, ki je ves čas videti vzvišeno«

Lauren Sanchez se je v medijih pojavljala mnogo let, a zares prepoznavna je postala šele zaradi razmerja z Jeffom Bezosom, ustanoviteljem in izvršnim direktorjem Amazona. Takrat se je začel močno spreminjati tudi njen videz. Sicer nikoli ni priznala, da je šla pod nož, poznavalci pa so prepričani, da povsem naravna tudi ni. Več lepotnih kirurgov je za ameriške medije povedalo, da si je dala Sanchezova zagotovo vbrizgati kolagen ali maščobo v ličnice in ustnice, predvsem slednje so zadnje mesece močno spremenile obliko in polnost, prav tako so skorajda prepričani, da je redna obiskovalka lepotnih salonov, kjer so na voljo posegi z botoksom.

Lepotnih posegov ni nikoli priznala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Glede na to, da je bila že veliko pred zvezo z milijarderjem na očeh javnosti, nekateri viri ugibajo, da si je najbrž dala povečati oprsje, ki je bilo na zadnjem dogodku, ki sta se ga udeležila z Bezosom, videti še bolj bujno zaradi njenega izjemno ozkega pasu.

Lauren, ki je decembra dopolnila 54 let, je v zadnjem letu močno shujšala, in postavo, ki ji jo zavidajo tudi precej mlajše, brez sramu tudi razkazuje. Tako je denimo za obisk slovitega glasbenega festivala Coachella izbrala zelo kratko srebrno obleko, v kateri je bila, kot so se pošalili mnogi, videti kot disko krogla, je pa krilo, ki je segalo le nekaj centimetrov pod njeno zadnjico, še dodatno poudarilo njene mišičaste in vitke noge.

Odkar se je zapletla z milijarderjem, je vedno vitkejša in mladostna.

Niso pa vsi navdušeni nad njenim vedno bolj mladostnim videzom in menijo, da bi se morala oblačiti bolj »letom primerno«. »Se še komu zdi Jeffova nova žena absolutno odurna? Res sta neprivlačen par, ki je ves čas videti vzvišeno. Je to to, kar s človekom naredi sto milijard dolarjev?« je na družbenem omrežju denimo zapisal Keith McNally, lastnik ene od najprestižnejših newyorških restavracij, ki jo Bezos in Sanchezova redno obiskujeta, sta se mu pa očitno tudi močno zamerila.

Da je šel s komentarjem predaleč, so se strinjali mnogi njegovi sledilci, odzvala pa se je tudi Lauren, ki je mirno zapisala: »Ljudje te bodo oboževali in ljudje te bodo sovražili, nihče od njih pa te ne bo niti poznal.« Z njo se je strinjalo mnogo njenih slavnih prijateljic, ki imajo dovolj javnega linča in blatenja, kot je zapisala Chrissy Teigen »brez vsakega razloga in zgolj na podlagi ene obleke, enega pogleda, enega koraka«.

Bezos je bil prej 20 let poročen z Mackenzie. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Čeprav je McNally v svoji objavi Lauren Sanchez razglasil za Bezosovo ženo, pa to uradno še ni, saj sta šele dobro oznanila, da sta zaročena. Kdaj natanko bo veliki dogodek, še ni znano. Je pa njuno razmerje leta 2019, ko sta se odločila o njem tudi javno spregovoriti, dvignilo nemalo prahu. Jeff je bil takrat namreč še poročen z Mackenzie Bezos, ki ji je večno zvestobo obljubil več kot 20 let pred tem.