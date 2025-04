Priljubljeni slovenski glasbenik razkril: Zmerjali so ga z Avsenikom, mama je bila slavna pevka (VIDEO)

Skupina Kvatropirci je svojo glasbeno pot začela leta 2011, ko so se štirje prijatelji združili z namenom, da bi skupaj preživljali čas in se zabavali. Sprva so bili njihovi nastopi bolj priložnostni in sproščeni, pogosto prepleteni z uživanjem alkohola. Vendar se je sčasoma skupina začela razvijati in profesionalizirati. Samo Kališnik je spregovoril o svojemu otroštvu, ko so se mu nemalokdaj posmehovali zaradi slavne mame Joži Kališnik, ki je pela v legendarnem Ansamblu bratov Avsenik. »Takrat so se norčevali iz mene in me celo klicali Avsenik,« nam je zaupal.

Jožica Kališnik (levo) je dolga leta pela pri Avsenikih. FOTO: Matjaž Kosmač

»Namesto da bi bil ponosen – pravzaprav ne moreš biti, če te drugi hecajo na tak način,« je še dodal. Z leti je glasba dobila veljavo in ljudje so prišli k pameti je povedal. Danes je izjemno ponosen na svojo mamo, ona pa nanj. Družina igra pomembno vlogo v življenju članov skupine.

Tomaž Krt in Samo Kališnik. FOTO: Marko Feist

Kvartopirci so v 14 letih doživeli številne vzpone in padce: »Najtežje je bilo, ko so se menjavali člani,« nam je zaupal Samo. Spregovorila sta tudi o smelih načrtih za prihodnosti in možnosti, da bi kdaj slišali duet z rock skupino Siddharta.