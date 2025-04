To so prizori nesreče avtomobila in avtobusa, na katerem je bilo več otrok (FOTO)

V sredo ob 15. uri se je na cesti med Ivančno Gorico in Šentvidom zgodila hujša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebno vozilo in avtobus z večjim številom otrok. Po podatkih intervencijskih služb sta bili poškodovani dve osebi, medtem ko so bili otroci na avtobusu na srečo nepoškodovani, so sporočili s PGD Trebnje in PGD Stična, ki so intervenirali.

Ob prihodu na kraj dogodka so prve enote zaščitile prizorišče nesreče in takoj začele reševalne postopke. Najbolj kritična je bila situacija v osebnem avtomobilu, kjer je bil voznik ukleščen v zveriženi pločevini.

»V osebnem vozilu je ostal ukleščen voznik, ki smo ga s tehničnim posegom rešili iz vozila,« so sporočili gasilci, ki so izvedli rezanje vozila z uporabo hidravličnih orodij.

Oba poškodovana udeleženca sta bila oskrbljena na kraju nesreče, nato pa prepuščena v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči (NMP).

FOTO:

Na avtobusu več otrok – brez poškodb

Zaskrbljenost je ob prihodu služb vzbudil tudi avtobus, na katerem je bilo večje število otrok. Tako gasilci kot reševalci so nemudoma preverili zdravstveno stanje vseh potnikov.

»Na avtobusu je bilo več otrok, ki smo jih pregledali. Na srečo ni bil poškodovan nihče,« poročajo iz gasilske enote.

Kljub srečnemu razpletu brez telesnih poškodb so pristojne službe posebno pozornost namenile tudi psihološki podpori otrokom, saj so bili ti očitno pretreseni.

Obsežna intervencija več služb

V intervenciji so sodelovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD Trebnje, reševalci NMP in policija, ki je kraj nesreče zavarovala ter usmerjala promet. Cesta je bila več ur delno zaprta, promet pa oviran, dokler niso bila odstranjena poškodovana vozila in zaključene vse aktivnosti.

FOTO:

Poziv k varnosti na cestah

Gasilci so po intervenciji izrazili željo po čim hitrejšem okrevanju za poškodovana udeleženca nesreče, ob tem pa še posebej poudarili pomen prometne varnosti:

»Vsem ostalim pa želimo strpno in varno vožnjo, tudi v poletnih mesecih, ko je na cestah večja gneča in s tem večje tveganje za nesreče.«