Priljubljeni hrvaški glasbenik spet v Sloveniji

Neno Belan je tudi v Sloveniji že leta eden najbolj cenjenih hrvaških glasbenikov. Nekoč vodja skupine Đavoli, nato pa samostojni glasbenik, je znan po svoji kombinaciji rokenrola petdesetih, britanskega popa šestdesetih in dalmatinskega šarma. Splitčana poznamo predvsem po skladbah Pričaj mi o ljubavi, Bambina in Stojim na kantunu, pozneje se nam je v spomin vtisnil s skladbami Sunčan dan, Zaboravi, Rijeka snova in Djevojka sa juga. Danes se spet vrača v Ljubljano, in sicer bo nastopil v Nebu. Pevec, ki je nedavno razprodal zagrebško Areno, ima pri nas zvesto publiko. Razkril nam je posebno anekdoto. »Bilo je prav na začetku letošnje pomladi. Tiste s pridihom in vonjem nekdanje skupne države, ko so ulice še dišale po nostalgiji in cigaretnem dimu s teras. Igral sem v klubu, ne prav velikem, a polnem ljudi, ki so peli z mano. Neki moški, poslušalec v prvi vrsti, pa ni pel skupaj z drugimi, kar je bodlo v oči. Samo poslušal je in imel ves čas zaprte oči. Dobil sem občutek, kot da vsaka nota v njem razvezuje kakšen vozel. Tudi sam med petjem kdaj zaprem oči, ker se vživim v nastop,« pravi. O svojem delu še pove, da njegova glasba ni le zvok, ampak način življenja.