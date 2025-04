Če se radi pogovarjamo med seksom, ni zadržkov niti zunaj spalnice

Glasen seks deluje kot terapija, osvobaja in sprošča, poleg tega pa dodatno vzburja partnerja. Morda sosedje ne mislijo enako, a prednosti glasnega seksa ni malo.

Boljša komunikacija

Če lahko med seksom s partnerjem ječite, mu ukazujete ali ga prosite, naj nadaljuje, naj zamenja položaj, naj poskusi še močneje in drugo, obstaja toliko večja verjetnost, da boste tudi zunaj spalnice z njim lahko spregovorili o vsem. Če med seksom poveste, kaj vam je všeč, boste toliko lažje povedali, kaj vam ni všeč, ko ne seksate.

Svoboda

Nekateri ljudje uživajo, ko med seksom glasno izražajo sami sebe, nekateri gredo celo korak dlje in s partnerjem razvijejo svojo vrsto umazanega govora, vsi pa se strinjajo, da je to zelo osvobajajoče. Čeprav se sliši neverjetno in smešno, ječanje in kričanje med seksom izražata veliko stopnjo zaupanja med partnerjema, ni pa nič narobe, če je obema všeč tišina.

Stran od rutine

Po nekaterih raziskavah partnerja nič ne vzburja tako zelo kot vzburjenje drugega, ki ga izraža tudi z glasom. Če par razvije še svoj način komunikacije, je to za številne bolj seksi kot vsako spodnje perilo ali menjava položajev, poleg tega pa pomaga preprečevati, da bi par zapadel v rutino.