Barron Trump prestopil študijski prag, njegovi sošolci zaskrbljeni

Barron Trump (18), najmlajši sin Donalda Trumpa, je začel s študijem, vpisal se je na Univerzo v New Yorku (NYU), kjer bo obiskoval Stern School of Business, eno najboljših poslovnih šol v državi.

»Je zelo uspešen otrok, a ni več otrok. Odlično mu gre,« je dejal njegov oče. Barron je sicer pred kratkim maturiral na šoli Oxbridge na Floridi.

Zdaj bo živel v New Yorku, vsak njegov korak pa bo spremljala tajna služba. Paul Eckloff, nekdanji agent, ki je varoval Georgea W. Busha, Baracka Obamo in Trumpa, je za The Independent pojasnil, da je cilj agentov tajne službe »čim manj motiti njegovo študentsko izkušnjo, hkrati pa mu zagotoviti najvišji nivo varnosti.«

Eckloff je dejal, da Barron obiskuje NYU v času, ko družbeni mediji predstavljajo večje tveganje kot kdaj koli prej, tako za njegovo varnost kot zasebnost. »Tajna služba mora spremljati družbena omrežja. Recimo, da je predsednikov otrok na zabavi in ​​nekdo objavi njegovo sliko. S tem je na družbenih medijih objavljena njegova lokacija in lahko postane tarča. To ga lahko močno ogrozi,« je pojasnil. Agenti so oblečeni v civilna oblačila in moraljo biti čim manj vpadljivi.

Odzivi študentov na TikToku

Številni študenti so delili videoposnetke svojih odzivov na novico, da bo Barron Trump študiral z njimi. Mnogi so radovedni, kako bo to videti, ali ga bodo srečali, ali bodo okoli njega varnostniki ...

Mnogi poudarjajo, da so profesorji in študenti na tej univerzi zelo liberalni, kar bi lahko Barrona pripeljalo v neprijetne situacije. Eden od uporabnikov omrežja je spomnil, da so profesorji na NYU odpovedali pouk, ko je bil Donald Trump izvoljen za predsednika ZDA, kar še dodatno podžiga strah pred morebitnimi konflikti.

Poleg tega veliko študentov izraža zaskrbljenost za lastno varnost, zlasti zaradi prihajajočih predsedniških volitev.

Kaj javnost ve o njem?

Barron je na televiziji debitiral, ko je bil star le dva meseca. Je prvi deček, ki je odraščal v Beli hiši po Johnu F. Kennedyju mlajšem leta 1963. Prepoznaven je po svoji višini, je namreč visok kar 2,06 m.

FOTO: Instagram

Med odraščanjem je bil pogosto tarča raznih kritik in posmeha. Komičarka Rosie O'Donnell, ki jo je Trump nekoč označil za »prašiča« in »degeneriranko«, je leta 2016 delila videoposnetek, v katerem je povsem neutemeljeno trdila, da ima Barron avtizem.

Žalitve Barrona so postale tako hude, da mu je Chelsea Clinton stopila v bran in tvitnila: »Barron Trump si zasluži priložnost, ki jo ima vsak otrok - in biti otrok.«

Prijazen in vljuden

Čeprav se je leta 2015 pohvalil, da je bil »vedno ponosen, da je dober oče«, nekateri trdijo, da sta se z Melanio dogovorila, da če bi rodila otroka, ne bo aktivno sodeloval pri njegovi vzgoji.

Družina leta 2019. FOTO: Tom Brenner Reuters

Ko je bil Barron še zelo majhen, naj bi Melania imela pomoč varušk, kasneje pa je vztrajala, da ga je vzgojila večinoma sama – ob precejšnji pomoči staršev iz Slovenije. Od svojega očeta naj bi se razlikoval po eni ključni stvari: »Ne morem se načuditi, kako prijazen in vljuden je Barron. Je preprosto čudovit otrok,« je za Daily Mail povedala Stephanie Grisham, nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše. Dodala je, da je razlika med Barronom in njegovimi veliko starejšimi polbrati in sestrami (Ivanko, Donaldom Jr., Ericom in Tiffany) očitna.

Melania je svojemu sinu vedno ugodila. Nekoč je dejala, da mu je pustila risati po stenah svoje sobe, ker se je bala, da bi sicer zadušila njegovo ustvarjalnost. »Njegova domišljija raste in postaja pomembna,« je leta 2012 povedala za revijo Parenting.

Mamo vedno postavi na prvo mesto

Deček je pri petih letih oznanil, da želi postati poslovnež kot njegov oče in da raje kot kavbojke in majico nosi obleko in kravato. »Ima zelo močan um. Je neodvisen, samozavesten in točno ve, kaj hoče,« je dejala Melania. Leta 2016, ko je bil Barron star 10 let, je dala še en intervju, tokrat za US Weekly, v katerem je povedala, da je večino časa doma s sinom in da ga »uči tradicije in pravih vrednot«.

Barron se je izobraževal na elitnih in najdražjih zasebnih šolah, vključno s šolo Columbia Grammar & Preparatory School na Upper West Side na Manhattnu, kamor ga je spremljala mama, vozil pa osebni šofer. Vsak dan mu je pripravila tudi zajtrk in kosilo.

Rad ima nogomet in govori slovensko

Leta 2017 se je pridružil profesionalni nogometni ekipi DC United do 12 let, kjer je igral na sredini in navdušil igralce prve izbrane vrste. Poleg nogometa ima rad tudi računalnike.

Že kot otrok se je dobro naučil govoriti slovensko, pogosto naj bi se po telefonu pogovarjal s svojo babico Amalijo Knavs. Melanijina starša sta se sicer preselila v Ameriko k hčerki in vnuku.