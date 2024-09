Melania Trump pred izidom njenih spominov: bila sem žrtev

Bliža se datum izida knjige spominov Melanie Trump s preprostim naslovom Melania.

Ta je v videu na instagramu pojasnila, kaj jo je vodilo k temu, da je delo sploh nastalo:

»Pisanje teh spominov je bilo globoko osebno potovanje, polno vračanja v preteklost.

Kot oseba, ki ceni zasebnost, sem bila pogosto žrtev skrunitve in nerazumevanja, zato se čutim odgovorno sama pojasniti zadeve,« pripoveduje na posnetku in nadaljuje:

»Verjamem, da je pomembno deliti moj pogled, mojo resnico.«

Črno bela objava, namenjena promociji knjige, vsebuje posnetke in fotografije iz časa, ko je bila kot prva dama v Beli hiši, utrinke s potovanja v Afriko, posnetke z otroki v sklopu njene kampanje Bodi boljši, tu so še posnetki mlade Melanie v vlogi modela, njenega sina Barrona in moža.

V knjigi se spominja otroštva v Sloveniji, ključnih trenutkov, ki so jo vodili v svet mode v Evropi in New Yorku ter naključnega srečanja z Donaldom Trumpom, ki ji je za vedno spremenilo življenje.

»Iskreno pripoveduje o dvorjenju, življenju pod žarometi, o veselju, ki ji ga je prineslo materinstvo, razkriva ozadje bivanja v Beli hiši in osvetljuje delo, ki ji je pri srcu,« piše v povzetku dela.

Iz pisarne Melanie Trump so prejšnji mesec sporočili, da bodo njeni spomini objavljeni to jesen in delo opisali kot knjigo močne in navdihujoče ženske, ki stopa po svoji poti.

Spomini bodo na voljo v več izdajah: za zbirateljsko različico bo treba odšteti 135 evrov, za običajno 36 in za popisano 67 evrov.