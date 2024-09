Melania in Barron proti Donaldu Trumpu: s slovenščino ga spravljata ob živce

Donald Trump naj ne bi bil preveč navdušen nad vplivom, ki ga ima Melania na njunega sina Barrona, zlasti, ko gre za jezik, navaja portal menzmag.com.

18-letni Barron je večino življenja preživel ob mami, umaknjen od oči javnosti, njegov oče je bil vedno zaposlen, če ne s poslom pa z resničnostno oddajo, sojenji ali politiko.

Posledica tega je fantova navezanost na mamo in njen vpliv na najstnika, ki tekoče govori tudi slovenščino, to pa gre Donaldu zelo na živce.

Po besedah Mary Jordan, avtorice knjige o Melanii z naslovom Umetnost njenega dogovora (The Art of Her Deal), Barron pogosto uporablja slovenščino, med bivanjem v Beli hiši je z njo včasih nagovarjal celo agente tajne službe.

Takole je Jordanova že leta 2020 pojasnila za CBS News: »Obstaja enota znotraj družine, ki jo sestavljajo Melania, njen oče, mama in Barron. Vsi govorijo slovensko.«

Jezikovna ovira je povzročila nekaj trenj, saj ne agenti tajne službe ne Donald Trump ne razumejo slovenščine. Za razliko od sina se namreč oče nikoli ni potrudil, da bi osvojil jezik žene, zato se včasih v njuni družbi počuti odrezan od pogovora.

»Sam je dejal, da mu gre to na živce, saj nima pojma, o čem govorita,« je še zaupala Mary.

Slovenščina in angleščina nista edina jezika, ki ju govori mladenič. Zna tudi francosko, saj tako njegova mama kot oče menita, je pomembno znati čim več jezikov: »Mislim, da je čim bolje govoriti čim več jezikov, a ko prideš v Ameriko, govoriš angleško,« je za People povedala Melania.

Jezikovna dinamika Trumpovih je znova stopila v ospredje, ko so se vrstila ugibanja, na katero šolo se je po maturi vpisal Barron in ko se je na omrežju X pojavil video štiriletnega fantička, ki govor s slovenskim naglasom.

»Tu je Barron pri štirih letih, ki govori s slovenskim naglasom, kar jasno kaže na pomanjkanje interakciji z drugimi kot s svojo mamo.

Za vraga, upam, da je to dovolj velik dokaz, da je oče pri njem le lik v ozadju,«

je uporabnik zapisal ob objavo, ki je sprožila diskusijo o tesnem odnosu med mamo in sinom in o opažanjih, da oče z najmlajšim sinom ni najbolj povezan.