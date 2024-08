Nekdanja Trumpova tiskovna predstavnica razkrila, kakšen je Donald v resnici

Trumpova tiskovna predstavnica iz Bele hiše Stephanie Grisham se je v torek zvečer v govoru na demokratski nacionalni konvenciji v Chicagu odrekla svojemu nekdanjemu šefu in izrazila podporo Kamali Harris za predsednico. »Svojo državo ljubim bolj kot svojo stranko,« je dejala.

Grishamova je v kratkem govoru dejala, da nekoč ni bila le Trumpova podpornica, ampak tudi »prava vernica«, ki je postala del Trumpove družine in z njim preživela številne večje praznike.

»Videla sem ga, ko so bile kamere ugasnjene, za zaprtimi vrati. Trump se norčuje iz svojih podpornikov. Imenuje jih 'prebivalci kleti',« je dejala.

Prebivalec kleti (angleško basement dweller) – neformalno, včasih slabšalno: odrasla oseba, ki živi v hiši svojih staršev (stereotipno v kleti); pogosto v smislu brezdelja.

Grishamova je delila nekaj anekdot o svojih izkušnjah pri delu s Trumpom, med drugim je povedala zgodbo o njegovem obisku bolnišnice med pandemijo covida, ko so po njenih besedah na oddelku za intenzivno nego umirali ljudje.

Nima empatije in morale

»Bil je jezen, ker kamere niso snemale njega. Nima nobene empatije, nobene morale in ni zvest resnici,« je dejala. »Govoril mi je: 'Ni pomembno, kaj rečeš, Stephanie, ponavljaj, kar želiš, dovolj dolgo, in ljudje ti bodo verjeli.' Vendar je pomembno – pomembno je, kaj rečeš, in pomembno je, česa ne rečeš.«

Predstavniki Trumpove kampanje se na prošnjo za komentar niso takoj odzvali.

Grishamova je povedala, da je 6. januarja 2021 prvo damo Melanio Trump vprašala, ali lahko na Twitterju napišejo, da je miren protest sicer pravica vsakega Američana, vendar »ni prostora za brezpravnost ali nasilje«.

Iskreno je spregovorila o tem, kakšen je v resnici. FOTO: Mike Segar Reuters

»Odgovorila je z eno besedo: 'Ne,'« je dejala Grishamova. »Postala sem prva višja uslužbenka, ki je tistega dne odstopila. Nisem mogla biti več del te norosti.« Razkrila je tudi, da so jo kritizirali, ko je bila tiskovna predstavnica, ker v tej vlogi nikoli ni imela brifinga v Beli hiši.

»Zato ker v nasprotju s svojim šefom nikoli nisem želela stati na tem odru in lagati,« je dejala. »Zdaj sem tukaj za govorniškim odrom in zagovarjam demokratsko kandidatko, in to zato, ker imam svojo državo raje kot svojo stranko. Kamala Harris govori resnico. Spoštuje Američane in ima moj glas.«

Želi doseči neodločene

Grishamova je bila od julija 2019 do aprila 2020 Trumpova direktorica za komuniciranje in tiskovna predstavnica Bele hiše, nato pa je bila tiskovna predstavnica in vodja osebja Melanie Trump.

V intervjuju za televizijo MSNBC je dejala, da želi vsem neodločenim volivcem sporočiti, da ve, kako je verjeti v Trumpa. Pohvalila je demokrate, da zagovarjajo sporočilo enotnosti, in dejala, da se ljudje morda ne strinjajo o nekaterih politikah, vendar je pomembno, da se »spet pogovarjamo med seboj kot ljudje«.

Dejala je, da je bila Harrisova v kampanji »briljantna« pri sporočanju, da se ljudem jemljejo svoboščine – da ne gre le za pravico do splava, ampak tudi za dostop do kontracepcije.

J. D. Vance je »kratkoviden« in »mizogin«

»Resnično verjamem, da bo veliko ljudi – zlasti republikank – glasovalo za Kamalo, vendar tega morda ne bodo povedale svojim možem,« je dejala Grishamova, ki je Trumpa in njegovega podpredsedniškega kandidata, senatorja J. D. Vancea iz Ohia, označila za »kratkovidna« in »mizogina«.

Grishamova se je kmalu po 6. januarju distancirala od Trumpa. Oktobra 2021 je v oddaji NBC News »Meet the Press« dejala, da je »nekajkrat« poskušala odstopiti iz Bele hiše, vendar jo je Melania Trump vsakič prepričala, naj ostane.

»Pravzaprav sem imela napisano odstopno izjavo z nekaj zelo konkretnimi točkami, ki sem jo bila v vsakem trenutku pripravljena izročiti,« je dejala. »Seveda je bil 6. januar moja prelomna točka. In bila sem res ponosna, da sem bila prva v administraciji, ki je odstopila.«