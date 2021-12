Zlati globusi izgubili televizijski prenos

Z razglasitvijo nominirancev za zlate globuse se je slavnostna sezona podeljevanja filmskih nagrad začela. A s precej grenkim priokusom, saj so kritike rasizma, seksizma in korupcije ta visoka odličja oropale njihovega blišča.

»Letošnje leto je bilo v znamenju sprememb, stremimo k temu, da postanemo boljši,« je v luči nominacij dejala Helen Hoehne, nova predsednica Zveze tujih novinarjev v Hollywoodu (HFPA), ki podeljuje globuse, a morda so njene besede prišle prepozno in ne pomenijo dovolj. Dejstvo, da med 87 člani še na začetku letošnjega leta ni bilo niti enega temnopoltega člana, ta enobarvnost pa se je odražala tudi na vsakoletnem seznamu nominirancev in nominirank ter nato zmagovalcev, je namreč zanetilo vsesplošni upor zvezdnikov, zato so mnogi med njimi sklenili naslednjo (oz. prihajajočo) podelitev bojkotirati.

Zato se poraja vprašanje, koga bomo sploh lahko videli na rdeči preprogi 9. januarja. V zraku ostaja tudi vprašanje televizijskega prenosa 79. podelitve zlatih globusov, saj je televizijska mreža NBC v znak protesta prenos odpovedala.

Zaradi kritik rasizma in seksizma je ugled podelitve močno okrnjen. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Kljub močno okrnjenemu slovesu podelitve so nominiranci tu, med njimi pa vsak s po sedmimi nominacijami prednjačita avtobiografski film Kennetha Branagha Belfast in vestern Jane Campion Moč psa. Oba se bosta v dirki za nagrade potegovala v najodličnejši kategoriji najboljše drame, v katero so se prebili še znanstvenofantastični spektakel Dune: Peščeni planet, družinska drama CODA in športna drama Kralj Richard.

Sicer pa se Branaghu in Campionovi nasmihata tudi globusa za najboljši scenarij in režijo, za izjemnega pa se je izkazal tudi njun nabor igralcev. V izboru za najboljšega igralca se je z igro v filmu Moč psa namreč znašel Benedict Cumberbatch, ki pa bo moral pomesti z močno konkurenco Mahershale Alija, Javierja Bardema, Willa Smitha in Denzla Washingtona, na ženskem polu pa se bodo med seboj pomerile Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Lady Gaga in Kristen Stewart. V kategoriji stranskih igralcev so z igro najbolj prepričali Ben Affleck, Jamie Dornan in Ciarán Hinds iz filma Belfast, Troy Kotsur ter Kodi Smit-McPhee, ki je zaigral v Moči psa. Med stranskimi igralkami pa so na kritike največji vtis naredile Caitríona Balfe, Ariana DeBose, Kirsten Dunst, Aunjanue Ellis in Ruth Negga.

Komedije in glasbeni filmi, ki si jih je vsekakor vredno ogledati – tako govorijo vsaj nominacije –, so Cyrano, Don't Look Up, Licorice Pizza, Tick, Tick ... Boom! in Zgodba z zahodne strani, koga pa bo morda prepričal tudi precej zvezdniški nabor igralske zasedbe v tej filmski kategoriji. Za globus najboljše igralke v glasbenem filmu ali komediji se bodo namreč potegovale Marion Cotillard, Alana Haim, Jennifer Lawrence, Emma Stone in Rachel Zegler, na moškem polu pa se bo boj odvijal med Leonardom DiCapriem, Petrom Dinklageem, Andrewom Garfieldom, Cooperjem Hoffmanom in Anthonyjem Ramosom.

9. januarja bodo razglasili zmagovalce.

Največja favorita med filmi sta torej Moč psa in Belfast, v televizijskih kategorijah pa s petimi nominacijami vodi HBO-jeva serija Nasledstvo, ki ji z eno nominacijo manj sledita Applovi nanizanka Ted Lasso in serija Jutranji šov. Med miniserijami pa so se po kritiški presoji najbolje odrezali Dopesick, Impeachment: American Crime Story, Maid, Mare iz Easttowna in The Underground Railroad.