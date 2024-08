Zlata ikona Kate Winslet

Britanska igralka Kate Winslet bo oktobra na filmskem festivalu v Zürichu prejela nagrado zlata ikona za izjemno igro in impresivno kariero, so sporočili organizatorji. Na festivalu bo tudi predstavila svoj novi film Lee v režiji Ellen Kuras, v katerem je zaigrala v vlogi vojne fotografinje in reporterke Elizabeth Lee Miller. Ob njej igrajo še Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard, Josh O'Connor in Andy Samberg.

Millerjeva, ki jo je upodobila Kate, je bila izjemna ženska, ki se je vneto zavzemala za ženske pravice. Njeno življenje je bilo v mnogočem osupljivo, čeprav ne brez tragike. Med drugo svetovno vojno je bila dopisnica za Vogue in je poročala z vojnih prizorišč. Družila se je z nekaterimi najslavnejšimi umetniki svojega časa, tudi s Pablom Picassom. Podirala je tabuje, tudi kar se tiče golote.

Film govori o sloviti vojni fotografinji.

Winsletova se je za vlogo v filmu Lee pri 48 letih slekla pred kamero. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Kate, ki se je v novi vlogi pred kamero pojavila brez oblek, se je hitro naveličala novinarskih vprašanj na to temo. »Res ne razumem drame okoli golote pred kamerami. Niti ne želim trositi energije za take teme in si postavljati vprašanja, kaj si bodo o mojem golem telesu mislili drugi. Sprejemam sebe, svoja leta in svoje telo takšno, kot je. Prav tako nisem zahtevala, da se med snemanjem golih prizorov kdo umakne s prizorišča,« je dejala 48-letna mama treh hčera. Film Lee so med drugim snemali tudi v Dubrovniku.

»Kate Winslet je prava ikona kinematografije. S svojo vsestranskostjo blesti tako v velikih studijskih uspešnicah kot tudi v manjših neodvisnih produkcijah,« o zvezdnici pravi umetniški direktor festivala Christian Jungen.

Zaigrala je v kultnem Titaniku. FOTO: Press release

V glavni vlogi je zaigrala v nekaterih najuspešnejših filmih v zgodovini, od Titanika in filma Večno sonce brezmadežnega uma, pa do Bralca, ter filmov Razsodnost in rahločutnost in Avatar: Pot vode. Sodelovala je z najvidnejšimi režiserji, kot so James Cameron, Peter Jackson, Sam Mendes, Jane Campion, Michel Gondry, Marc Forster, Todd Haynes in Danny Boyle.

Oseminštiridesetletna igralka je leta 2009 prejela oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi v filmu Bralec, posnet po romanu nemškega pisatelja Bernharda Schlinka. Film Titanik iz leta 1997, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu, pa je dosegel kultni status.

Filmski festival v Zürichu bo potekal od 3. do 13. oktobra. Winsletovi bodo nagrado izročili 7. oktobra pred projekcijo filma Lee.