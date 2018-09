Svetilnik so gradili štiri leta

Čedahuči so v ustvarjalnem naletu. FOTO: Jana Snuderl

Prihajajo z novo energijo. FOTO: Jana Snuderl

Novi album FOTO: Blaž Učakar

Skupina Čedahuči je studijski prvenec Čedahuči (EP) izdala januarja 2013, le nekaj mesecev po ustanovitvi, pri Diskografski hiši HAD, ki deluje pod budnimi očmiTakoj so pritegnili veliko pozornosti, pozneje pa so si odrske izkušnje pridobivali na turneji Gala Gjurina in Simfoničnega orkestra Cantabile, na kateri so nastopali kot gostje. Prvo dolgometražno ploščo Severnica − zgodbe o odhajanju so izdali leto zatem in se utrdili na domači glasbeni sceni ter uspešno zasedli nišo med ljudsko in avtorsko glasbo in si prislužili vzdevek slovenski folksterji.V četrtek, 20. septembra, bo uradno izšla njihova nova plošča Svetilnik – pesmi o svetlobi, na kateri so zbrali skladbe, ki so nastajale zadnja štiri leta. »Format albuma nam je zelo ljub, saj si tudi sami z največjim veseljem kupimo albume v fizični obliki in si vzamemo čas za poslušanje,« nam je zaupal pevec in kitarist skupine ter avtor besedil»Obožujemo albume, ki te odpeljejo v svoj svet in te po eni uri pripeljejo nazaj spremenjenega. Albume, ki jih lahko raziskuješ dlje, poslušaš besedila, tipaš ovitek v roki in uživaš v polnem doživetju. Vodilo je bilo, da tudi sami naredimo tak album, ki bo poslušalce odpeljal v svoj prostor – na potovanje k svetilniku. Želeli smo si, da je album bolj sproščen, kot sta bila prejšnja, in da poslušalec dobi občutek, kot da je z nami v Čedaplacu in od blizu posluša dobro vajo.«Kot zanimivost velja omeniti, da so celoten album posnel na uglasitvi A = 432 Hz, ki je veliko bolj naravna. »Pri takšni glasbi se pozna razlika v primerjavi z uglasitvijo na A = 440 Hz, ki je današnji standard. Iz literature na spletu je nemogoče izvedeti, kaj je res in kaj ne, zato smo se odločili, da to raziščemo z izkušnjo. Tako je celoten album Svetilnik posnet na uglasitvi A = 432 Hz, z izjemo pesmi Zavese, ki je za kontrast posneta standardno, gre pa za konceptualno odločitev, saj je pesem bolj uporniška, družbeno kritična in rockerska. Želeli smo, da tudi zveni bolj ostro.«Glasbeniki so album Svetilnik snemali že štiri leta, a s posnetki niso bili zadovoljni, zato so se odločili postaviti svoj studio v Logatcu in ga poimenovali Čedaplac, v njem so začeli od začetka. »Tokrat na A = 432 Hz, kar je bil dodaten izziv, saj je bilo treba inštrumente preglasiti in potem čakati, da se uležejo – da se vsak inštrument navadi na novo uglasitev.«Skladbe so nastajale tako, da je Blaž prišel na vajo z novo pesmijo, nato pa so skupaj izdelali aranžmaje. »Tako lahko vsak da sebe v pesem in imamo srečo, da se zelo dobro razumemo. Večinoma nam ni treba drug drugemu govoriti, kaj naj bi kdo igral, ampak se vsak že sam lepo umesti v celoto, v pesem.«Kako se Svetilnik znajde na odru, se bomo lahko prepričali v četrtek in petek, 20. in 21. septembra, v ljubljanskem SiTi teatru v Ljubljani, ko bo tudi prvič moč kupiti album.