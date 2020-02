Strašna nevesta bi lahko oživela

Angelini nekoliko temačne vloge niso tuje. FOTO: Reuters

V originalni Frankensteinovi nevesti iz leta 1935 sta blestela Boris Karloff in Elsa Lanchester.

1935. je v kinodvorane prišla Frankensteinova nevesta.

Filmska nadaljevanka običajno težko sledijo izvirnikom, neredko v gledalcih pustijo celo nekoliko grenak priokus razočaranja, morebiti tudi zaradi prehodnih visokih pričakovanj. A ko je leta 1935 v kinodvorane prišla grozljivka Frankensteinova nevesta, ki je bila neposredno nadaljevanje horor klasike Frankensteinova pošast iz štirih let prej, je presegla vsa pričakovanja.Ne zgolj pri štetju zelencev, čeprav je v blagajne prinesla skoraj dvakrat več kot original, temveč je obveljala tudi za eno najboljših filmskih nadaljevanj vseh časov, za nekatere je celo boljša od prvotnega filma. Za piko na i je 63 let pozneje postala del zakladnice največjega filmskega arhiva na svetu, ko jo je leta 1998 Kongresna knjižnica v Washingtonu zaradi njenega velikanskega umetniškega pomena umestila v ameriški filmski register. V luči tolikšnega uspeha ni čudno, da filmski ustvarjalci že dolgo sanjajo o novodobni adaptaciji te filmske klasike. A čeprav se je o tem že ničkolikokrat govorilo, noben predhodni poskus ni pripeljal do končanega filma. Zdaj pa se je kolesje spet začelo tiho vrteti in naposled bo morda oživilo strašno nevesto.Universal Studios so se že pri vstopu v to tisočletje začeli poigravati z idejo novodobne priredbe in pritegnili tudi piscain, a iz te moke nato ni bilo kruha. Nato pa so projekt precej bolj resno in velikopotezno zastavili kakšno desetletje pozneje, ne le s Frankensteinovo nevesto, temveč so se odločili na podlagi klasičnih in kultnih grozljivk ustvariti celo serijo filmskih priredb s sodobnim pridihom. Od Frankensteina in Drakule do Mumije in Nevidnega moža.Pred petimi leti se je že zazdelo, da bo projekt naposled stekel. Pisanje scenarija so zaupali, na režijskem stolčku so si zamislili, glavni vlogi pa naj bi prevzelakot Frankensteinova pošast inkot njegova nevesta. A čeprav je nato projekt padel v vodo – ali se je vsaj zaustavil –, od njega očitno niso dvignili rok. Posebno zdaj, ko je pri Universal Studios zavel nov vetrič v podobi producentke, ki naj bi že več mesecev po tihem razmišljala, v katero smer iti z novo različico Frankensteinove neveste, pri tem pa naj bi ji pomagal stari znanec grozljivega filmskega žanra, igralec