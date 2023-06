Znani slovenski oblikovalec in komentator šova pokazal svojo partnerko (FOTO)

Modni oblikovalec Milan Gačanovič Gacho, ki ga poznamo tudi kot nekdanjega komentatorja oddaje Poroka na prvi pogled na Planet TV, svoje ljubezensko življenje skrbno varuje, a tokrat je sledilcem na instagramu le razkril, kdo je njegova lepa partnerka.

Nina Petruna Babarović FOTO: Nina Žnideršič Delo

Gre za fotografinjo Nino Žnideršič, ki v primerjavi z Gačanovičem ni medijsko izpostavljena osebnost, a to ne vpliva na njuno ljubezensko razmerje. Te dni sta proslavila osmo obletnico zveze.

Gacho in njegova Nina. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Še ko je komentiral šov Poroka na prvi pogled, je Gačanović dejal, da se sam ne bi prijavil v tak šov, saj misli, »da je treba neke veze počasi graditi, se spoznavati dolgo časa in neke energije uskladit z osebo, ki boš z njo dolgo. Tako da jaz sem hvala bogu v zelo srečni zvezi že osem let in mislim, da je bil ta način, na katerega sva se z Nino spoznala, ravno pravšnji in nisem za take eksperimente.«