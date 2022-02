Znanega Slovenca zaradi stave vse srbi

Za Štajerskega Brendija lahko rečemo, da ima nenavaden hobi – stave. Praviloma za denar ne stavi, ampak to počne za zabavo. V preteklosti je že stavil na diete, druženje z napihljivo lutko, oblačenje v žensko in tako naprej. Tokrat se je podal v novo dogodivščino, in sicer je prijateljem omenil, da razmišlja o tem, da se ne bi obril do naslednjega nastopa.

Tega sprva ni mislil čisto resno, a je družba pri priči zgrabila kost in ga izzvala, naj to tudi stori. Seveda mu ni bilo treba dvakrat reči, beseda je dala besedo in odločil se je, da sprejme stavo. Če se pobrije pred nastopom, bo moral zavihati rokave in prijateljem skuhati obilno večerjo, nas pa je zanimalo, kaj se bo zgodilo, če jo dobi.

»Privoščil si jih bom. Prijatelji me zafrkavajo, da bodo, če izgubim, k meni prišli s praznimi želodci. Pa sem rekel, potem pa se zmenimo, da če stavo dobim, mi plačajo dan v toplicah, obroke in vse, kar gre zraven. In toplice si izberem sam,« pravi. Kakšna bo na koncu njegova brada, je težko napovedovati. Ali bo imel kozjo bradico ali pa bo že kot kralj Matjaž ali Kosobrin, je odvisno od tega, kako bo z nastopi. Kako zelo si je glasbenik všeč v novi podobi, ni povsem pojasnil, je pa potožil, da ga je nekaj dni pod brado kar lepo srbelo. Poraščenosti se je bilo treba privaditi in malce potrpeti.

»Nekaterim dekletom je moj trenutni videz všeč, spet druge pravijo, naj se pobrijem, in to čim prej! No, z britjem zaradi stave do naslednjega nastopa ne bo nič. »Ne vem še, kako bo glede dolžine brade, upam, da me ne bo ovirala in da se slučajno ne spotaknem obnjo,« pravi.