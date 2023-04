Znana Slovenka v Poreču grizla policista za noge, sodišče odločilo o kazni

Poleti 2020 smo pisali, da je zvezdnica slovenskega šova Kmetija Aneta Andollini v Poreču na Hrvaškem povzročila prometno nesrečo, nato pa še napadla može postave. Na sodišču v Pazinu je pred letom dni dejala, da se ne čuti krive, a sodišče je te dni kot kaže odločilo drugače.

Po pisanju Indexa se je poleti 2020 preprost prometni prekršek, ki ga je storila Slovenka, končal tako, da je voznica policiste grizla v noge in kričala, da bo vse pobila. O dogodku se je razvedelo po tem, ko je občinsko sodišče v Pazinu nedavno sprejelo sodbo, s katero je Andollinijeva obsojena zaradi napadov na policiste, ki so jo ustavili zaradi več prometnih prekrškov, piše Index.

Kot piše v sodbi, so A. A. 18. julija 2020 ustavili pri Kauflandu v Poreču zaradi suma storitve vrste prometnih prekrškov. S kraja se je začela oddaljevati in ukazov policistov ni upoštevala.

Udarila in ugriznila policiste

Zaradi neupoštevanja navodil policistov so moje postave uporabili prisilna sredstva, a se je Slovenka odločila, da se ne bo končalo kar tako. Ulegla se je na tla, nato pa enega od dveh policistov, ki sta se sklanjala proti njej, brcnila. Dvakrat ga je brcnila v glavo in ga poskušala ugrizniti v levo nogo, piše Index.

Nato je drugega policista z nohti opraskala po levi nadlakti in ga ugriznila v desno koleno.

Prvi policist je v napadu bojevite Slovenke utrpel hematom v predelu desnega očesa, drugi pa prasko na levi nadlakti.

»Maščevala se bom policistom, ubila bom tebe in vse tvoje«

Slovenka ni samo grizla, praskala in udarjala, ampak je tudi grozila: »Jeb*** bom mamo tistega, ki me je zvezal, maščevala se bom policiji, pobila bom tebe in vse tvoje, policijska smet. Ti so govedo.«

Po vsem tem je policistoma uspelo Slovenko pripeljati na policijsko postajo v Poreču.

Obsojena je, da je s silo in grožnjami želela uradnim osebam preprečil uradna dejanja, ki so v njihovi pristojnosti, in jih telesno poškodovala, s čimer je storila kaznivo dejanje zoper javni red in mir – prisiljevanja uradne osebe iz 2. čl. 314. št. 1. in 2. in se kaznuje po čl. 314. st. 2. hrvaškega KZ/11.

Sodišče je odločilo, da je Aneta Andollini obsojena na pogojno kazen enega leta zapora s triletno preizkusno dobo, plačati pa mora 414 evrov sodnih in izvedenskih stroškov. Sodna odločba je postala pravnomočna, ker sta se obe stranki odpovedali pravici do pritožbe.