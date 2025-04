Jih imate: tri redke lastnosti v družbi najbolj priljubljenih oseb

Nekateri so preprosto odlična družba. Kot sorodniki, sodelavci, sosedje, prijatelji ali intimni partnerji. In tisti, ki sodijo med takšne, se ponašajo s tremi neprecenljivimi lastnostmi.

Katerimi, dognanja psihologov povzema portal Your Tango.

Tu so tri redke lastnosti, zaradi katerih je nekdo res super oseba za druženje:

Odprtost duha

Zlasti, ko gre za odnose, sta perspektiva in sprejemanje drugačnosti ključni. Pomembno se je zavedati, da na svet vsak gleda skozi svoje oči in da nekaj lahko vidi ali razume popolnoma drugače kot nekdo drug.

Sprejemanje drugačnega in ne vsiljevanje svojega mnenja oziroma odprtost duha, je temelj empatije, boljše komunikacije, razumevanja in lažjega reševanja morebitnih sporov.

Vse to zagotavlja močnejše in pristnejše medsebojne odnose.

Samozavedanje in samozavest

Biti samozavesten ne pomeni samo vedeti, kaj ti je všeč in kaj ne, zagotovo pa samozavesti v nobenem primeru ne gre enačiti z oholostjo ter aroganco.

Gre za razumevanje sebe, za zavedanje svojih kvalitet, za priznavanje svojih šibkosti in pripravljenost na njihovo odpravljanje ter za prepoznavanje, kako nekdo vpliva na svet okoli sebe.

Samozavedanje pomeni, da zna nekdo na podlagi lastnih prepričanj graditi prihodnost. Da se zaveda, kdo je, da je na to ponosen in da dobro ve, koga spustiti ter koga ne spustiti blizu.

Raziskave kažejo, da sta samozavedanje in samozavest prva pogoja za čustveno inteligenco, pomagata do boljših odločitev, okrepita odnose in pripomoreta k boljšemu počutju ter sreči.

Iskrenost in avtentičnost

Iskrenost do sebe in drugih ter avtentičnost je še ena lastnost, ki je v družbi cenjena. Kajti ljudje, ki so iskreni in avtentični, so pošteni, se ne pretvarjajo in ne želijo ugajati za vsako ceno.

Raziskave kažejo, da sledenje svojim željam ter normam vodi do večje samozavesti, sreče, notranjega miru in boljše duševne kondicije.

Hkrati so odnosi s takšnimi posamezniki vedno pristni, jasni in ob osebah, ki poštenost cenijo ter jo v enaki meri vračajo, trdni ter trajni.