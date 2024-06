Resne obtožbe: poglejte, kako se je Challetu Salletu maščeval Zlatko

Zadnje dni je bilo na slovenski hip hop sceni precej burno. Za to sta poskrbela znana raperja Saša Petrović - Challe Salle in Zlatan Čordić - Zlatko. Vse je začelo, ko je Challe Salle gostoval pri priljubljenem youtuberju Peru Martiću, kjer pa je povedal nekaj krepkih na račun Zlatka.

Challe Salle je med drugim dejal, da se z Zlatkom kot človeka in glasbenika zelo razlikujeta, očital pa mu je tudi zahrbtnost. Obregnil se je še ob število ogledov, ki jih imajo Zlatkove pesmi v zadnjem letu. »Nobeden več ga ne posluša,« je pripomnil.

Kmalu se je oglasil tudi Zlatko, ki je Petroviću dal 24 ur časa, da se javno opraviči njemu in celotni hip hop sceni, v nasprotnem primeru pa da bo izšla pesem, ki mu bo uničila kariero.

Od kritik do resnih obtožb

Po več dneh stopnjevanja napetosti je pesem le ugledala luč sveta. Zlatko Challetu v pesmi Klepc laže med drugim očita, da dela glasbo za otroke, da so mu pomembni le ogledi in zaslužki, ter da bo zanj vedno le začetnik. Potarnal je tudi, da mu je Vrhničan ukradel idejo za snemanje videospota v zaporu. V drugi polovici pesmi pa se pojavijo tudi veliko bolj resne obtožbe, in sicer, da naj bi raper mladoletnicam na družbenih omrežjih pošiljal nespodobna povabila ter da naj bi bil nasilen do svoje žene.

Videoposnetki z domnevnimi sporočili, ki naj bi jih mladoletnicam pošiljal Petrović, so sicer zaokrožili že pred leti. »Žal se na vseh omrežjih srečujemo z lažnimi profili in goljufijami v mojem imenu. Zaradi omenjenega neprimernega videa pa smo že podali prijavo na policijo, ki zadevo preiskuje,« je takrat za medije pojasnil raper.

