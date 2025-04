Nad Slovenijo saharski prah, kmalu prihaja še ena pošiljka

V nedeljo in ponedeljek so južni vetrovi v Slovenijo prinesli saharski prah, ki pa v zraku zaradi padavin ni bil viden, je za STA pojasnil dežurni meteorolog pri Agenciji RS za okolje (Arso) Timotej Kozelj. Nova pošiljka saharskega prahu bo v Slovenijo predvidoma prispela v četrtek, je ocenil.

Po Kozeljevih besedah je na sončen dan ozračje zaradi saharskega prahu motno, medtem ko se ob deževnih dnevih opazi na avtomobilih in v snegu na gorah. Ker je bil začetek tedna bolj deževen, ozračje zato ni bilo motno, je pojasnil.

V primerjavi s prejšnjim tednom, ko je na vreme vplival veter severnih smeri, bo tokrat vreme pod vplivom vetrov južnih smeri. Pred nami je teden bolj oblačnega in deževnega vremena, so pri Arsu zapisali na družbenih omrežjih.

Prihaja tipično aprilsko vreme

Danes je bilo vreme oblačno in deževno, popoldne pa bo dež v večjem delu države ponehal. Zaradi jugozahodnega vetra bo še vedno deževalo ob gorskih pregradah zahodne Slovenije. Zvečer se bo oblačnost začela trgati.

V sredo bo tipično aprilsko vreme, napovedujejo na Arsu. Zjutraj in dopoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa se bodo predvsem na zahodu pojavljale krajevne plohe. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri.

»Do četrtka največ dežja pričakujemo v Zgornjem Posočju in na območju Snežnika, kjer lahko pade okoli 150 milimetrov dežja. Nekoliko manj padavin, od 60 do 120 milimetrov, bo padlo v Trnovskem gozdu in drugod v Alpah. Precej dežja, od 50 do 80 milimetrov, bo padlo tudi na Primorskem in v delu Notranjske. Manj dežja bo v osrednjem delu Slovenije, od 20 do 40 milimetrov, na vzhodu od 10 do 30 milimetrov, na skrajnem severovzhodu pa pod 10 milimetrov,« so zapisali.

Več dežja ponovno pričakujejo v četrtek in petek, ko bo Slovenijo prešla oslabljena hladna fronta. Skozi ves teden bo težišče padavin ostalo v zahodni Sloveniji. Konec tedna padavin ne pričakujejo. Vse dni bo nadpovprečno toplo, še napovedujejo na Arsu.