Ana Maria Mitič rojstni dan preživela v bolnišnici (FOTO)

Ena najbolj priljubljenih slovenskih voditeljic, igralk in komičark Ana Maria Mitić danes praznuje okroglih 40 let, za kar se seveda spodobi velika zabava, razvajanje, dobra hrana in pijača ter dogodivščine, ki jih ne bomo pozabili do naslednjega okroglega jubileja.

Ana Maria pa se je odločila, da vstop v novo življenjsko obdobje preživi nekoliko manj tradicionalno – v bolnišnici. »Praznujem kot prava diva, na kliniki,« je zapisala na družabnem omrežju in hitro pomirila bližnje in oboževalce: »Ne grem pod nož, brez skrbi, pomagajo mi, da ne bom umrla, če me osa najde.«

V Univerzitetni Kliniki Golnik, ki jo je obiskala Ana Maria, namreč poskrbijo tudi za bolnike, ki potrebujejo specifično imunoterapijo. Gre za postopek, pri katerem spremenijo imunski odziv, tako da se ob ponovitvi pika ne razvije sistemska preobčutljivostna reakcija oziroma je ta lažje stopnje.

Vse najboljše v novem desetletju in predvsem, da bi veliko bolj brezskrbno in predvsem brez strahu pred nevarnimi piki preživela prihajajoče tople mesece, Ani Marii Mitič želimo tudi v našem uredništvu.