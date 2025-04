Črenšovski skavti izdelali petmetrski presmec

V župniji Črenšovci so zelo dejavni skavti. Vsako leto pripravijo več akcij, povezanih z delovanjem župnije, glavna vodila njihovega delovanja pa so tradicija, vera in povezanost skupnosti. V soboto pred cvetno nedeljo so se tako črenšovski skavti in skavtinje zbrali na župnijskem dvorišču in za cvetno nedeljo spletli petmetrski presmec.

Najprej so nabrali spomladansko zelenje in cvetje ter ga spletli okoli droga ter ovili z žico, da je čedni velikan dobil svojo končno podobo. Nato so na zelenici pred domom Svete družine pripravili mesto, kamor so ga namestili kot znamenje miru in priprav na veliki teden. Kot so povedali skavti, ima vsaka veja, vsak vozel in trak na presmecu sporočilo.

Župnik Zoran Car je opravil blagoslov in se zahvalil skavtom in skavtinjam.

Na cvetno nedeljo so se skavti v domači župnijski cerkvi v Črenšovcih udeležili svete maše, pri čemer so k blagoslovu prinesli tudi manjše šopke presmecev. Župnik Zoran Car je seveda blagoslovil tudi petmetrski presmec in se zahvalil skavtom, ker ga izdelajo vsako leto in tako ohranjajo lepo tradicijo.