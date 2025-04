Urška Klakočar Zupančič povsem odkrito: »To je bilo zame zelo težko in najhujše pri vsem je bil strah«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je bila v zadnjih dneh v središču pozornosti javnosti predvsem zaradi svojega ljubezenskega življenja. Tako so kolegi iz revije Suzy poročali, da je razmerje s prvo damo DZ potrdil kitarist Bor Zuljan, tudi sama se je odzvala na medijsko poročanje o njenem zasebnem življenju.

Za oddajo TV Tednik na nacionalni televiziji pa je Klakočar Zupančičeva spregovorila o najtežjih dnevih svojega življenja. Spregovorila je o sinu, ki ima hudo bolezen.

»Najtežja stvar v mojem življenju je bila sinova bolezen. Takrat me je bilo tudi zelo strah. Gre za epilepsijo. In to je bolezen, za katero sicer danes mislimo, da je obvladljiva, pa ni vsaka. Zame je bil ta občutek, ko je otrok doživel napad in ko mu prav nič nisem mogla pomagati, ampak samo čakati, da napad mine, pri čemer nisem vedela kako intenziven bo napad, koliko časa bo trajal, ali bo otrok potreboval zdravniško pomoč, bo moral celo v bolnico ...To je bilo zame zelo težko in najhujše pri vsem je bil strah,« je razkrila.

Najtežji je bil strah

Povedala je, da je bil prav strah tisti, ki je bil v tej situaciji najtežji: »Strah pred tem, kaj bo. Ampak ravno ta strah, ki je trajal dovolj dolgo in bil dovolj intenziven, me je nekako spremenil, da sem začela na življenje gledati drugače. In sicer na način, da ni vse v mojih rokah in da ne morem vsega nadzorovati in da moram včasih samo zaupati, da bo vse v redu.«