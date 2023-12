Zbolela partnerica slovenskega režiserja: »Ko si enkrat na onkološkem inštitutu, s kartoteko v rokah ...«

Slovenskega režiserja, scenarista in igralca Vincija Vogue Anžlovarja slovenska javnost najbolje pozna po celovečernem filmu Babica gre na jug iz leta 1991.

Kmalu potem ko je v začetku letošnjega leta v naše kinematografe prišel njegov peti celovečerni film Dedek gre na jug, je na svojem facebook profilu objavil šokantno novico o svojem zdravju. Zdravniki so mu namreč v začetku leta potrdili amiotrofično lateralno sklerozo (ALS).

Zdaj pa se s težko boleznijo spopada tudi njegova partnerka, 34-letna kostumografinja in umetnica Barbara Drmota, ki je zbolela za rakom na materničnem vratu.

»Najprej sem bila zelo jezna, ker moje stanje ni bilo prej zaznano. Kajti ko si enkrat na onkološkem inštitutu, s kartoteko v rokah in te zdravnik seznani z novico, da ti drugega kot radikalno obsevanje s kemoterapijo ali brutalna operacija vseh rodil in bezgavk ne preostane, ja, si zelo jezen,« je Barbara Drmota povedala v intervjuju za Med.Over.Net.

Dodala je, da se je sprijaznila s tem, da je, kjer je, in da ji ne preostane drugega, kot da gre na to pot. »Običajno ne odneham, in to so od mene pričakovali vsi, družina, partner in seveda zdravniki,« je dodala, poroča siol.net.

