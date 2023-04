Vinci Vogue Anžlovar ima ascendent na zadnji stopinji kozoroga, ki že močno 'diši' po vodnarju, tako je ambiciozen, prizemljen, a hkrati napreden, pred svojim časom, ekscentričen, razmišlja drugače, potrebuje svobodo. Saturn v 1. hiši mu daje disciplino in odgovornost, a je eden od dveh mlinskih kamnov za vratom v zelo intenzivni, močni karti, polni talentov in sposobnosti. Težava je, da je ta planet bremen in teže v kvadratu z Luno, ki predstavlja naša čustva, v njegovi karti pa tudi zdravje. Hkrati je Luna v konjunkciji z Neptunom, kar kaže po eni strani njegovo veliko čustveno in telesn...