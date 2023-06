Znani Slovenec iskreno: Ker imam ALS, je to zadnje poletje, ko bi lahko malo užival ...

Slovenski režiser, scenarist in igralec Vinci Vogue Anžlovar, ki ga slovenska javnost najbolje pozna po celovečernem filmu Babica gre na jug iz leta 1991, je na svojem facebook profilu objavil šokantno novico o svojem zdravju, ob tem pa prosi za pomoč. Takole je zapisal (nelektorirano):

»Hej - a ma kdo, al pa pozna koga, ki bi posodu motorni čoln za 5 oseb s prikolico od 27.7. do 6.8.? Ker mam ALS je to zadnje poletje, ko bi lahko malo užival s svojimi smrkavci. Imam izpit za voditelja čolnov in imam veliko izkušenj (v boljših časih sem imel svoj čoln 6.5 m). Lahko je tudi gumenjak 5m z “švoh“ motorjem. Jasno keša nimam za najem pri uradnih ponudnikih, bi bil pa do smrti hvaležen (kar ni več tako daleč) in lahko ste sponzorji filma Tartinijev Ključ.«