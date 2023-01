Težko pričakovani film: 32 let po babici na jug še dedek (FOTO)

Zgodba o ljubezni in iskrenem prijateljstvu, zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Režiser Vinci Vogue Anžlovar je 32 let za tem, ko je luč sveta ugledala njegova kultna uspešnica Babica gre na jug, v kinematografe pripeljal še dedka.

Režiser, scenarist in soskladatelj Vinci Vogue Anžlovar.

Boris Cavazza in njegova ciganka Zala Djurić.

Branko Đurić - Đuro in Tanja Ribič sta si s ponosom ogledala film, v katerem je zaigrala njuna starejša hči Zala.

Z njim in z navdušenimi prvimi gledalci pa je na pot po slovenskih kinematografih celovečerec pospremila filmska ekipa, ki je obiskovalcem v Cineplexxu Ljubljana po koncu filma zaupala marsikatero prigodo s snemanja. Najprej so jih pozdravili člani ustvarjalnega dela ekipe, in sicer Julij Zornik, Teo Rižnar, Zarja Predin, Milko Lazar, Miloš Srdić in producent Branislav Srdić, nato pa še igralci Boris Cavazza, Zala Djurić, Goran Navojec, Nenad Nešo Tokalić, Ksenija Mišič, Jonas Žnidaršič in Zlatko Ožbolt.

Jonas Žnidaršič in Alenka Kavčič s hčerko Hano Angelino.

Glasnega aplavza je bil deležen tudi režiser, pogovoru pa je sledilo presenečenje z glasbeno točko Lange in Zale Djurić, ki je zapela pesem Ako se vratiš.