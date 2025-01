Zaročenec slovenske vplivnice postal predsednik kluba, ob njem poslanec Prednik

Koroški podjetnik Saško Taks, ki z dvajset let mlajšo ženo Ano Pusovnik pričakuje drugega otroka, je pred novim delovnim izzivom. Postal je namreč predsednik Nogometnega kluba Korotan s Prevalj.

Nogometni klub Korotan Prevalje je športno društvo z dolgoletno tradicijo, saj se na Prevaljah nogomet organizirano igra že od leta 1933. Nekoč prvoligaš, danes s članskim moštvom v tretji slovenski ligi, ima močan mladinski pogon, saj tam trenira več kot 100 otrok in mladostnikov v vseh tekmovalnih kategorijah.

V prihodnje bo društvo vodeno v naslednji sestavi.

Izvršni odbor: Saško Taks (predsednik), Jani Prednik (podpredsednik), Renato Janžovnik (tajnik), Gvido Janet, Martin Potočnik, Damjan Sekavčnik, Zlatko Grenko, Matjaž Čepelnik in Jernej Nežmah.

Nadzorni odbor: Miran Ivartnik, Niko Podvinski in Nevenka Sekavčnik.

Disciplinska komisija: Anže Sonjak, Žan Čapelnik in Samo Plimen.

»Vsem novim članom želimo veliko uspehov pri delu in pozitivne energije pri soustvarjanju novih zgodb za dobrobit našega društva. Zahvaljujemo se tudi dosedanjim funkcionarjem za ves trud. Hvala vsem članom, podpornikom in simpatizerjem, ki soustvarjate naše društvo ter pripomorete k uresničevanju skupnih ciljev. Gremo plavi, gremo Korotan,« so zapisali v NK Korotan.

Postal je predsednik nogometnega kluba. FOTO: Družbena omrežja, zaslonski posnetek

