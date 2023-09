Udeleženka šova Sanjski moški iskreno o materinstvu: Včasih je ...

Nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Ana Pusovnik je pred nekaj meseci postala mamica. V začetku julija je rodila sina Taja. Po veselem dogodku je povedala, da je imela brutalno težak porod. »Meni je šlo vse mimo porodnega načrta. Porod sem si predstavljala absolutno drugače. Ampak nič za to. Pomembno je, da nama je uspelo in da sva oba zdrava,« je takrat zapisala Ana. Več o tem preberite tukaj.

Ana svoje izkušnje redno deli s sledilci na družbenih omrežjih. Tokrat je potarnala, kako naporno je biti mama: »Včasih je ful naporno, samo to bom rekla,« je zapisala ob fotografiji srkanja energijske pijače in še eni ob srkanju kave. Vsaka mama ve, da je v času porodniške treba najti način, s katerim se da preživeti ob zelo malo spanca.

Ob tem je opozorila na še en pomemben vidik materinstva, na katerega veliko ljudi pozabi. Da si mora mama vzeti tudi nekaj časa zase in da to ni sebično, ampak nujno potrebno za zdravje in dobro počutje mame. »To je pomemben del tega, da postanete najboljša verzija mame, kot ste lahko,« je citat, s katerim se Ana ne bi mogla bolj strinjati.