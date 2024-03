Lani otrok, letos zaroka! Ano Pusovnik zaprosil 20 let starejši podjetnik

Nekdanja kandidatka za nevesto sanjskega moškega Gregorja Čeglaja Ana Pusovnik je pred tremi leti svojo ljubezensko srečo zaman iskala pred kamerami, je pa princa na belem konju spoznala pozneje.

Na kolena je padel v Mehiki. FOTO: INSTAGRAM

Njeno srce je omrežil dvajset let starejši koroški podjetnik Saško Taks, s katerim ima Ana tudi otroka, sina Taja, ki se jima je rodil poleti lani. Za Ano je to prvi otrok, za Saška četrti, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova pa je po rojstvu sina dejala, da je njeno življenje končno dobilo smisel. Njeni sreči kar ni videti konca, na potovanju v Mehiko je namreč doživela nepozabno presenečenje, za katero je poskrbel njen najdražji.

Na instagramu je pokazala zaročni prstan. FOTO: INSTAGRAM

Veselo novico, da je zaročena, je Pusovnikova objavila na instagramu z galerijo fotografij zaroke in prstana, pod objavo pa je zapisala: »Ja! Edina stvar, ki je pomembna, je to, da sem s teboj srečna kot nikoli prej. In če mi boš dovolil, se bom vse življenje trudila, da bi se ti z menoj počutil enako.« Temnolaska je še razkrila, da je slutila, da bo njen najdražji padel na kolena, saj je organiziral večerjo in ji dejal, naj se lepo obleče. O poroki se še nista pogovarjala, si pa nekdanja kandidatka sanjskega moškega želi, da bi se s Saškom poročila v tujini in v ožjem krogu njunih najbližjih.